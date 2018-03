Habrá enfrentamiento Angelici/Macri ante los Moyano en la Copa Argentina

El sorteo que se llevó a cabo este martes (06/03) en el estadio de Futsal del predio Julio Humberto Grondona de la localidad bonaerense de Ezeiza determinó que Boca Juniors se enfrentará con Alvarado de Mar del Plata, que milita en el Torneo Federal A por el partido que corresponde a los 32avos de final de la Copa Argentina 2018.

Uno de los condimentos extras que tendrá este duelo es la presencia de Facundo Moyano, diputado nacional por el Frente Renovador y vicepresidente segundo de la institución marplatense. El equipo del hijo de Hugo (presidente de Independiente) y cuñado de Claudio ‘Chiqui’ Tapia (presidente de AFA) se medirá ante los presididos por Daniel Angelici en lo que será un choque con trasfondo político.

Con este mismo escenario, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes remitió un exhorto a Claudio Bonadio para que dispusiera la realización de un allanamiento en la obra social del gremio Camioneros que conducen Hugo Moyano y su hijo Pablo para solicitar libros contables y societarios. Sánchez Freytes tiene a su cargo un expediente judicial que busca determinar si hubo irregularidades en la compra de unos terrenos en La Falda, Córdoba, por parte de Camioneros. La denuncia fue realizada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, a raíz de “una operación de compra-venta de inmuebles que en tres meses pasaron de valer 300.000 pesos a $ 500.000 y que el sindicato pagó a 6 millones de pesos”, según la presentación del fiscal.

Una vez terminado el procedimiento, Rodrigo Condori, de Asuntos Jurídicos del sindicato, dialogó brevemente con la prensa y afirmó que ellos tienen “todo en orden”. Sobre lo que se llevaron, detalló: “Eran balances desde 2009 a 2017. También se pidió documentación sobre la famosa compra del hotel de Córdoba. Está todo documentado, con los precios, la forma de pago y como se libraron los cheques”.

Si bien el Xeneize no registra antecedente frente al Torito, uno de los puntos en común que tienen es la presencia del jugador Walter Erviti. El volante, que es flamante refuerzo del club del ascenso, tuvo un paso por el cuadro azul y oro. Allí disputó 103 encuentros, marcó nueve goles y consiguió dos títulos.

El 23 de enero de 2018 se confirmó la noticia de que Erviti, recientemente campeón de la Copa Sudamericana con Independiente, iba a vestir la camiseta del club marplatense por seis meses.

Cabe recordar que Erviti supo vestir la azul y oro entre 2011 y 2013 lapso en el que alzó el Torneo Apertura 2011 y esta misma competencia, la Copa Argentina, en 2012. Además los hinchas xeneizes guardan un buen recuerdo del marplatense.

Además de Walter Erviti, Alvarado cuenta en sus filas a jugadores como el ex Huracán Ezequiel Filippetto y a los ex Quilmes Matías Caro y Martín Quiles y al ex Olimpo Joquín Susvielles.

Una de las curiosidades que enmarcan este cotejo lo tiene a Juan Román Riquelme como protagonista. El ex futbolista e ídolo del elenco de la Ribera fue tentado por el propio Moyano para retornar a la actividad vistiendo los colores de Alvarado.

Otra es la promesa que Carlos Tevez hizo hace un tiempo y resurgió por las redes sociales. En 2015, cuando el Apache todavía vestía los colores de la Juventus, recibió una visita de Facundo Moyano en Italia y se puso la camiseta del Torito. “Un saludo a toda la gente de Alvarado, espero poder ir algún día a la cancha a verlos”, expresó Carlitos en un video, quien tendrá la posibilidad de disfrutar de ese partido desde el campo de juego.

Para Alvarado será su primer partido oficial ante Boca, ya que nunca militó en Primera División y no compartió zona en su única participación en el Torneos Nacionales, en 1978. El equipo de Mar del Plata tiene como objetivo ascender al Federal A.

En tanto, Independiente iniciará su camino en los 32avos de final contra Central Ballester (Primera D); Racing ante Sarmiento de Resistencia (Federal A) y San Lorenzo frente a Racing de Córdoba (Federal B).

En los 32avos comenzarán a competir los 28 equipos de la Superliga, 12 de la B Nacional, cinco de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D, ocho del Federal A y cuatro del Federal B.

De los 64 equipos solo resta definirse el último cupo del Federal B que se disputarán Atlético San Jorge de Santa Fe y el ganador de Deportivo Camioneros- Independiente de Chivilcoy.

Los equipos clasificados, además de los 28 de la Superliga, son:

-Primera B Nacional: (mejores ubicados por promedio de puntos al término de la fecha 13 del Campeonato 2017-2018): Aldosivi, Almagro, Agropecuario, Atlético de Rafaela, Atlético Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Unida de Entre Ríos, San Martín de Tucumán y Villa Dálmine.

-Primera B Metropolitana: (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 20 del Campeonato 2017-2018): Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Defensores de Belgrano.

-Primera C: (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 20 del Campeonato 2017-2018). Central Córdoba de Rosario, Defensores Unidos de Zárate, Luján y Midland.

-Primera D: (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 16 del Campeonato 2017-2018): Central Ballester, General Lamadrid y Victoriano Arenas.

-Torneo Federal A: (clasificados de la Segunda Fase eliminatoria A): Alvarado, Central Córdoba de Santiago del Estero, Cipolletti, Douglas Haig, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano de San Francisco, Deportivo Maipú de Mendoza y Juventud Antoniana de Salta.

-Torneo Federal B: (clasificados de la Segunda Fase eliminatoria B): Central Norte de Salta, Racing de Córdoba y Deportivo Rincón de los Sauces.

Los premios de esta edición

32avos: $ 816.000

16avos: $1.050.000

8vos: $1.400.000

4tos: $1.750.000

Semifinales: $2.800.000

Final: $5.250.000​