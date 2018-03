Gustavo Sylvestre enfurecido con los cortes de luz en C5N

Este martes 6/03 se iba a desarrollar en el programa de las 21 de Gustavo Sylvestre una entrevista con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio e Interior, pero un corte de luz evitó la transmisión del programa al aire. Lo que provocó el descargo del conductor contra Mauricio Macri apenas pudo volver la señal.

"A ver si las autoridades de este canal hacen las denuncias correspondientes porque quiero trabajar como todas las noches. Muchachos por más que corten la señal lideramos todas las noches. En 4 puntos estamos", comenzó diciendo Sylvestre.

"Yo soy tranquilo pero no se metan con nuestro laburo, nos cuesta mantenerlo. Nos tiene que respetar".

"Respeten el laburo porque somos profesionales. Así no se puede trabajar y más les vale que no nos corten más la luz. No jodan con nuestro trabajo", decía Gustavo Sylvestre furioso mientras conducía su habitual programa en C5N cuando de repente sufrió un corte de luz que lo dejó fuera del aire desde que comenzó la entrevista a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio e Interior.

Por otro lado, el tema ya es Trending Topic y el propio conductor del programa retuiteó los diferentes comentarios de la gente ubicada en diversos puntos de la Argentina que se quejaban por la falta de señal.

No se ve C5N en Trenque Lauquen ,en la TDA. Vemos por internet!!! Fuerza gato!!! — Bibiana R Garcia (@BibianaRGarcia1) 7 de marzo de 2018