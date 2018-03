Ghee, la nueva moda fit

El nuevo alimento en la lista de los más utilizados es la ghee; un tipo de manteca que ya está marcará tendencias este 2018.

Su consumo, en realidad, es ancestral, al menos en la India, donde forma parte de la tradición culinaria desde hace siglos, pero en Occidente acaba de adquirir fama gracias a sus propiedades; no por nada en la medicina Ayurveda se la conoce como “el oro líquido”.

Es dulce tanto antes como después de la digestión, frío cuando se digiere, untuoso, nutritivo. Es tolerado por las personas intolerantes a la lactosa. Es un alimento puramente sáttvico que favorece la estabilidad de la mente y la meditación. Tiene propiedades Yogavathi, es decir que potencia las cualidades de la o las plantas con que medica.

Contiene entre el 2 y el 3% de aceite linoleico, elemento al que se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Posee un 27% de aceites monoinsaturados, que están asociados a la prevención del cáncer y de enfermedades cardíacas.

Además, forma parte de su fórmula un considerable número de antioxidantes (barredores de radicales libres), así como las vitaminas A, D, E y K.

Su consumo no aumenta el colesterol. Por otro lado, el ghee en sí mismo no es susceptible de oxigenación, por lo que su duración es prolongada, y no es necesario guardado en la heladera.

Se vende envasada, pero también es posible elaborarla de forma casera. Para eso hay que usar manteca de buena calidad y derretirla a fuego lento; una vez que hirvió, en la superficie se forma una especie de espuma que se debe retirar con un colador de té o un cucharón.

Es buena para trastornos digestivos como gastritis y úlceras, elimina el exceso de bilis, estreñimiento, fiebre y dolor de oídos.

El próximo paso es almacenarla, pero antes de volcarla en un frasco, es necesario colocar en la boca de este una gasa o filtro de café para eliminar cualquier residuo. Luego de unas horas a temperatura ambiente -excepto en verano- se solidifica, aunque también se puede guardar en la heladera.

Para darle otro perfil de sabor, se puede recurrir a hierbas y especias(ajo, romero, tomillo, etc.); en ese caso, hay que adicionarlas una vez que la manteca se derritió y retirarlas antes de almacenar.

Uno de sus puntos favorables más valorados es su durabilidad, ya que puede conservarse, incluso sin refrigeración, durante más de 1 año.

Otra diferencia beneficiosa con respecto a la manteca tradicional es que soporta altas temperaturas, por eso se puede utilizar para freír. Sin embargo, ese beneficio es culinario y no nutricional, como indica la licenciada en Nutrición Laura Romano, ya que es preferible evitar las frituras, excepto en situaciones sociales que tienen que ver con el disfrute y el placer.

Además, tal como asegura el refrán, “aunque la mona se vista de seda, mona queda”, el ghee no deja de ser una grasa, por eso “debe consumirse en pequeñas cantidades y no todos los días, como sucede con cualquier manteca” , apunta la experta.