8M con paro y marcha por "AbortoLegalYa" mientras se denuncia a la Justicia por inacción

"Sigue sin garantizarse el acceso a la justicia a las mujeres que decidieron denunciar y pedir ayuda, el 18% de las víctimas habían realizado denuncias previas, de las cuales el 12% tenía medidas de protección dictadas por la justicia, lo que indica que todos estos femicidios podrían haberse evitado”. Así lo denunció Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio NiUnaMenos al referirse a la cantidad de homicidios que se perpetraron durante los últimos 11 meses en la Argentina.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo, es pertinente preguntarse si como país tenemos algo qué celebrar, cuando la cifras de femicidios están en rojo: asesinaron a 254 mujeres.



“Denunciamos la falta de políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y brinden asistencia integral", y agregó: "la falta de patrocinio jurídico gratuito y especializado sigue siendo una de las principales falencias con las que las mujeres tienen que lidiar en la mayoría de las provincias del país", dijo Vivanco.



Durante el período evaluado, el análisis reveló 254 femicidios, de los cuales 12 estuvieron vinculados de mujeres y niñas; 19 vinculados de hombres y niños y cuatro fueron travesticidios. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15 y 25 años.



El informe marca una diferencia entre los femicidios que fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de los que fueron de extraños. Deriva que un 75% de los crímenes fueron cometidos por hombres del círculo íntimo, un 13% eran conocidos de la víctima, un 5% eran extraños y de un 7% se desconocen datos.



Casi la mitad de las víctimas convivía con su asesino. Mientras que el 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima, un 26% fueron cometidos en la vía pública, un 3% en la vivienda de un familiar, un 3% en la vivienda del agresor y otro 3% en otro lugar.



En cuanto a las modalidades de estos crímenes, el informe refleja que el 29% fueron con arma blanca, un 24% con armas de fuego, el 18% por asfixia, un 17% debido a golpes, un 4% a causa de quemaduras, un 5% se debe a otras causas de muerte y de un 3% se desconocen datos.



El movimiento detalla también la cantidad de femicidios que hubo por provincia: "En la Provincia de Buenos Aires 88, en Santa Fe 24, en Córdoba 23, en Salta 20, Santiago del Estero 17, en CABA 16, Tucuman 9, Jujuy 8, en Entre Rios 7, en Mendoza 6, Chaco 6, Neuquen 5, Misiones 5, Formosa 4, Corrientes 3, Catamarca 3, San Luis 3, Chubut 2, San Juan 2, La Rioja 1, Rio Negro 1, Tierra del Fuego 1, Santa Cruz 0, La Pampa 0".

El último caso que se conoció sobre el femicidio de una mujer ocurrió el domingo pasado en la localidad de Merlo, donde un hombre de 20 años roció con alcohol y prendió fuego a su mujer de 23, con quien tenían un hijo. Después de 3 días de agonía, la mujer murió este miércoles 07/03.

México horroriza:

Hay mujeres que no salen de su casa después de las siete de la noche; que aceleran el paso; que no caminan solas. En México hay más de siete mujeres muertas cada día. Más de 23.800 asesinadas en sólo una década. Y ese recuento macabro no hace más que empeorar.

Los familiares, con el cadáver de sus hijas todavía caliente, entregan las pruebas necesarias, presionan a las autoridades: no se fue con el novio, no era emocionalmente inestable, se moría de ganas de vivir, qué importa si estaba de fiesta, no se lo merecía. El calvario de quienes pierden a una hija, una hermana o una madre no termina con la sepultura. Acaba de comenzar. Porque, pese a las cifras y compromisos de las autoridades, asesinar a una mujer en México sale prácticamente gratis: sólo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria, según el último informe de ONU Mujeres.

"Los datos muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña, utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir", explica el último informe sobre violencia de género del Instituto Nacional de Estadística. El 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o apuñalada. Tres veces más que en el caso de los hombres, en su mayoría asesinados de un balazo, casi un 70%.