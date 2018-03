Con Higuaín indultado y Dybala borrado por Sampaoli, Juventus pasó a 4artos

La Juventus, de los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, se clasificó este miércoles (07/03) a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras ganarle por el partido de vuelta que correspondió a los octavos de final al Tottenham de Inglaterra por 1-2 (4-3 en el marcador global) con goles convertidos en el primer tiempo por el surcoreano Heun-Min Son, a los 39’ (Tottenham) y en la segunda mitad, anotaron Higuaín, a los 19’ (Juventus) y Dybala, a los 22’ (Juventus). Cabe recordar que el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, no convocó al cordobés Dybala y le dio una oportunidad al ‘Pipita’ Higuaín de cara a los dos partidos amistosos que la albiceleste animará frente a Italia y España para conformar la lista que irá al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Sin embargo, en la etapa de eliminatorias, Dybala había confesado le resultaba “difícil” jugar con Lionel Messi porque se sitúan “en la misma posición”. Y, ante la resonancia de sus palabras, aclaró que “soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha”. Por consiguiente, el atacante de la ‘Vecchia Signora’ había resaltado que “puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo” y había agregado que “juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas”. Dybala no se sintió cómodo en ninguno de los últimos partidos de las eliminatorias Rusia 2018 y compartir la posición con Messi sería la principal razón. Tras estas declaraciones, el técnico Sampaoli había decidido no sancionar al jugador y había respondido enojado que “puedo decirle que es falso. Yo no puedo andar aclarando rumores”. Por otra parte, el entrenador rosarino convocó al ‘Pipita’ Higuian quién fue duramente cuestionado por las situaciones de gol que desperdició en las tres finales del Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América del Centenario de Estados Unidos 2016. Luego de ser criticado, Gonzalo Higuaín había declarado enojado “no me olvidé de hacer goles”. El encuentro se disputó en el estadio de Wembley.

