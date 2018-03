“Está costando bajar la inflación respecto de la fantasía de llegar a 1 dígito”

“Esta no es una discusión en un estado crítico con respecto al dólar, pero si es pertinente saber lo que se está discutiendo, sobre todo con lo que está pasando con el dólar y la inflación en estos últimos meses” , comenzó diciendo el economista Carlos Melconian.

“Hasta el 28/12/16 y 2017 había una política económica que tenía una asimetría entre la política fiscal que era muy laxa y la polìtica monetaria que era más ortodoxa y el intento de bajar la inflación estaba centrada en el Banco Central. Ese dólar era bajo" , confesó Melconian.

Luego explicó que aún en $20, este es un dólar apreciado. Estaba bien definido con críticas y adeptos y cortos circuitos hasta el 28/12. En esa fecha fue cuando se produjo el cambio de la meta inflacionaria. Pasar del 10 a 15 no cambia nada y no quiere decir que permita que este dólar sea laxo.

“Ahora estamos en otra cosa todavía no muy clara”, disparó.

También, Melconian explicó que el Plan Perdurar es un triángulo que requiere seguir consiguiendo plata. Luego que se vaya cómodo en lo político (que los rivales sean los mismos que tuviste hasta ahora) y que la Macroeconomía continúe y no empeore. El Plan Perdurar te puede llevar al éxito en el 2019.

“El régimen cambiario ahora hay que discutirlo. Todavía no está clara la manija ortodoxa del Banco Central”, justificó.

“Lo menos aconsejable dentro del Plan Perdurar es querer atajarlo al dólar en $20. Si te tentás en los tarifario y en lo cambiario estás complicado. Este plan requiere que las variables no vayan generado que la expectativa haga crecer que algún día alguien tiene que soltarlas de nuev o ”, dijo Melconian.

“El dólar lo tiene que marcar el mercado”, confesó el economista.

“El Gobierno primero tuvo que subir la inflación, mejor dicho se le subió. De repente ahí la apertura cambiaria podía haber sido diferente (me refiero a la de Alfonso Prat Gay). Está costando bajarla con respecto a la fantasía de llegar a un dígito. Me conformaría que muestre hacia final del 2018 que puede perforar el 20. Con este nivel de déficit fiscal, aunque no se crea, se sigue monetizando, luego el Banco Central está obligado a usar los LEBAC. El presidente como candidato y como presidente definía a la tasa de inflación como una responsabilidad del gobierno”,dispuso.

Además, dijo que se ha elegido un camino gradualista donde todos estaban de acuerdo con el problema y que en 2016/2017 no fue todo gradual como debía haber sido. Había un compromiso de reducción tributaria que daba a la baja.