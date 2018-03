Destrozaron a Scioli en redes sociales por tuitear sobre el 8M

Todo indica que el ex candidato a la presidencia Daniel Scioli ha perdido popularidad y ya no es tan querido por la gente, o al menos así lo expresaron los usuarios de las redes sociales, quienes lo criticaron cuando escribió a través de su cuenta en Twitter un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. De la lluvia de críticas, burlas e insultos, parece que no se salva nadie en el mundo 2.0.

