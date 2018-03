"Él espera en vano, pero el amor que siente por su dueño es eterno"

Cientos son las historias que demuestran que la lealtad de un perro no tiene precio. En esta oportunidad el conmovedor relato ocurrió en Sao Paulo, Brasil, donde un perro espera desde hace 4 meses a su dueño en las afueras del Hospital Santa Casade Novo Horizonte.

Según informó el periódico O Globo, el peludo llegó por primera vez al centro de salud en octubre, cuando su dueño, un nombre de 59 años sin hogar, ingresó a la emergencia tras ser apuñalado en una brutal pelea callejera.

Esa noche tras el incidente, este perro callejero persiguió a la ambulancia donde trasladaban a su amo por varios kilómetros hasta la puerta del hospital. Allí permanece desde hace más de 4 meses a la espera de algo que no ocurrirá, que su dueño salga.

El personal del hospital, quien ha tomado el perro bajo su protección, informó al diario local que el hombre de 59 años murió al mes de ser ingresado tras complicaciones productos de la puñalada y su deteriorado estado de salud.

Durante ese tiempo el personal del centro le dio al perro todo lo que necesitaba para sobrevivir: agua, comida, un lugar para dormir y hasta muestras de cariño.

No obstante, y como reseña O Globo, un hospital no es un lugar apto para tener una mascota, por lo que el personal administrativo de Santa Casa contactó a la perrera local para conseguirle una nueva familia al can.

Al cabo de los días, los trabajadores de la perrera local, que queda a 3 kilómetros del hospital, finalmente aparecieron para llevarse al perro, con un nuevo dueño en fila.

Pero al cabo de unos días, los trabajadores del hospital se sorprendieron al ver que el perro regresó al hospital no mucho después de haber escapado de la perrera.

La historia del animal se volvió viral en las redes sociales después de que una mujer local, Cristine Sardella, compartiera fotos de él en Facebook.

"Tenemos mucho que aprender de los animales. Puede estar esperando en vano, pero el amor que siente por su dueño es eterno", decía su mensaje en Facebook .