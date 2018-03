Explotó la Interna en Vélez por una supuesta pelea entre Heinze y Zárate

Vélez Sarsfield está atravesando una grave crisis futbolística que lo tiene en el puesto 20 de la tabla de posiciones con 21 puntos muy lejos de los puestos de vanguardia y pelea por la salir de la tan temida zona de los promedios.

A pesar de la crisis futbolística, las internas dentro del plantel fortinero quedaron expuestas este último fin de semana en la caída ante Racing 2-1 en el ‘Cilindro’ a causa de una supuesta pelea entre el entrenador Gabriel ‘El Gringo’ Heinze y el delantero Mauro Zárate. En su cuenta de la red social Twitter, el atacante de Vélez publicó un polémico mensaje en el que intentó despejar todo tipo rumores sobre una supuesta en el entrenador: “Fortineros no se coman las boludeces!! Dejemos el conventillo para otros equipos... a seguir trabajando que el domingo hay otra final”.

La información comenzó a rodar en los últimos días a partir de la derrota del ‘Fortín’ ante la ‘Academia’ y la inesperada decisión del ‘Gringo’ Heinze de reemplazar a Zárate en un partido complejo. La furia del líder velezano al costado de campo de juego del Cilindro decantó en una versión de una supuesta pelea en el vestuario.

Según lo que informó el periodista Hernán Castillo en TNT Sports, que reprodujo el portal Infobae, Mauro Zárate habría enfrentado al técnico por haberlo sustituido con una amenaza de presionar para que sea despedido si repetía esa decisión. Su hermano Rolando salió a desmentir por completo tal afirmación.

“El que dice eso nunca estuvo dentro de un vestuario. Adentro del vestuario eso es faltarle el respeto a los compañeros, no al técnico. No hay chance de que lo diga. Ni Cristiano Ronaldo, Neymar o Messi, que son los únicos en el mundo que te pueden ganar los partidos. Ni ellos son capaces porque no solo le estás faltando el respeto al técnico, sino que se lo estás faltando a tus compañeros también”, afirmó el Roly en declaraciones que reprodujo Infobae.

“No hay chance de que Mauro haya dicho eso. Obviamente si te digo que Mauro estaba feliz porque salió, te estoy mintiendo. Mauro estaba molesto porque él quería seguir jugando. Había convertido un hermoso gol y el partido estaba abierto para ganarlo. Pero está pasando por un momento de mucha madurez, está muy tranquilo”, señaló su hermano y representante.

Por otro lado, el ex goleador de Vélez reconoció que hubo un cruce en el banco de suplentes entre el delantero y el DT: “Lo único que le dijo fue 'Gringo, yo estaba para seguir, ¿me viste cansado o algo?', y nada más. Después lo declaró Heinze, que por suerte Mauro no estaba lesionado y que había sido una decisión táctica. Y se terminó ahí”.

“Lo primero que hace cuando sale es abrazar a Nazareno (Bazán Vera, su sustituto). Obviamente después vive el partido como un hincha. Revoleaba la botellita cuando hizo el gol Racing, pero no era porque Heinze lo había sacado”, subrayó.

No obstante, Gabriel Heinze intentó bajar el tono a estas versiones y dejó en claro que “fue una decisión táctica. Lo saqué igual porque el resultado no me cambiaba nada la idea de juego. Quería darle minutos a Bazán Vera”. La molestia de la figura del Fortín se hizo evidente ante las cámaras y algunos hinchas tomaron partido.

Por consiguiente, en el último entrenamiento en la Villa Olímpica apareció un pasacalle que decía: “Gringo estamos hasta el final con vos ¡PERO MAURO JUEGA SIEMPRE!”.

Los simpatizantes velezanos manifestaron su descontento tras la modificación en Avellaneda, a falta de poco más de un cuarto de hora para que finalizara el duelo frente a la Academia.

El delantero volvió a Vélez a principios de año para dar una mano ante la alarmante situación que vive el club, que pelea por mantener la categoría. En cinco partidos convirtió 2 goles, uno de ellos justamente frente a Racing el pasado domingo.