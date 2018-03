Donald Trump y Kim Jong Un se reunirían en mayo

El tema de conflicto viene hace mucho. Por ejemplo el 29/11/17 fue cuando el régimen de Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico y se confirmó como un Estado nuclear que po´dia alcanzar cualquier punto del territorio estadounidense. Ante la amenaza, el presidente Donald Trump no perdió el tiempo y anunció en ese momento que daría a conocer nuevas sancionas contra el país asiático.

El anuncio el republicano lo hizo por Twitter , donde también contó que conversó con su par de China , Xi Jinping , y le instó a usar todos los medios disponibles para doblegar a Kim Jong-un .

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!