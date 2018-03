"71 diputados es el techo del proyecto pro aborto... y les costó llegar"

En la Cámara de Diputados aún no comenzó el debate parlamentario por la despenalización del aborto y ya hubo dos manifestaciones frente al palacio legislativo, una a favor y otra en contra, lo que anticipa la agitación que tendrá el legislativo en una discusión que tomará varios meses. El diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, confirmó que el 20 de marzo presentará el cronograma de tratamiento de los proyectos sobre interrupción del embarazo (por ahora hay dos), después de que se termine de constituir la Comisión de Salud, uno de los comités asesores que integran el plenario de cuatro que debatirán los proyectos y donde Legislación General que preside el diputado machista, será la cabecera.

Las cuatro comisiones que debatirán el aborto están en manos de Cambiemos (Salud irá para Carmen Polledo y en Familia y Legislación Penal están confirmadas las radicales Alejandra Martínez y Gabriela Burgos, respectivamente), con lo cual el oficialismo tendrá el manejo absoluto de los tiempos y de la modalidad de discusión. Lipovetzky ya aclaró que el debate será muy largo y se demorará “varios meses”, incluso podrían incluir audiencia públicas en el Interior, que vienen reclamando algunos legisladores que consideran que en la Capital no se podrá dar lugar a las opiniones de los organismos y entidades provinciales.

En tanto, en el Senado el radical Luis Naidenoff presentó junto con su par Ángel Rozas un proyecto de consulta popular no vinculante sobre el aborto con el propósito de que los diputados tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía al momento de emitir su voto.

Después de presentado el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que acompañan 71 diputados, el diputado Juan Brügge (Córdoba Federal/Córdoba) presentó una iniciativa surgida de la Red Federal de Familias y que se conoce como el ‘proyecto antiaborto’. En diálogo con Urgente24 explicó en qué consiste esta iniciativa: “Nosotros planteamos que el aborto es el fracaso de las políticas sanitarias y preventivas y del rol del Estado. Por eso, proponemos la creación de centros de asistencia a la mujer embarazada en hospitales públicos del país e involucramos también al sector privado. Allí se dará asistencia integral y económica. Luego, creamos una ‘asignación universal por niño y niña por nacer’; decimos que ese niño/niña por nacer es un sujeto de derecho y también proponemos una asignación especial para la mujer embarazada producto de una violación que elige cursar el embarazo y tener al bebé o darlo en adopción, hasta que ese niño/niña cumpla los 18 años”.

El diputado aclaró ante todo que “este debate (por el aborto) se inició como una propuesta del presidente Mauricio Macri teñida de ser tendenciosa, por querer distraer la atención pública sobre aspectos de la economía que no se encuentran bien y que le hubieran generado al gobierno una discusión más profunda, pero ante el hecho de que avanza el debate, el colectivo Pro Vida denominado Red Federal de Familias hace años viene presentando un proyecto de ley para un programa integral de protección de los DD.HH de mujeres embarazas y niños y niñas por nacer. Cuando me lo trajeron hicimos algunas modificaciones y avanzamos, porque partimos de la filosofía de que la vida empieza a partir de la concepción, un concepto basado en los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional y con antecedente en el Código Civil y Comercial”. Y enfatizó: “Cuando hay vida no se jode”.

“El fracaso de la sociedad argentina sería aprobar una ley que autorice el aborto, porque el Estado y la sociedad se desligan de dos vidas, la de la mujer y del niño y niña por nacer”, aclaró.

- Urgente24: Desde la Campaña por el Aborto afirman sobre datos científicos que hasta la semana 14 en el feto no hay una “actividad encefalográfica coherente como un adulto” ni ha madurado el sistema nervioso central…

- Juan Brugge: No tiene nada que ver eso, la vida empezó desde la concepción. La discusión pasa por si el Derecho le va a derecho o no a ese niño/niña por nacer, y eso se va a definir ahora: si tiene derecho o no. Si no tiene derecho, y la mujer tiene libertad absoluta para hacerlo, el aborto se convierte en un mecanismo anticonceptivo más. Entonces, los hospitales deberán soportar que la mujer no quiso usar métodos anticonceptivos tradicionales, quedó embarazada sin pretenderlo pero sabiendo que existía el riesgo, y se presenta en el hospital porque quiere hacerse un aborto. Además, no pueden anteponer la libertad de decisión de la mujer sobre un tercero, que es un tercero porque la ciencia dice que tiene un ADN distinto de la madre y del padre, ya es un ser independiente.

- U24: Y qué proponen ustedes en los casos de violación?

- JB: Nosotros no tocamos el Código Penal, pero le damos la posibilidad a esa mujer embarazada que quiera cursar el embarazo y se le haga traumático o complicado, una asignación especial en esos casos para acompañarla hasta que el niño/niña cumpla los 18 años y si quiere darlo en adopción también acompaña hasta los 18 años a la familia que adopte.

- U24: Aceptaría una consulta popular como plantea el senador Naidenoff?

- JB: En lo personal no tengo problema con una consulta, sé que la mayoría de los argentinos no quiere el aborto. Hay una mayoría silenciosa que no se expresa. Sí me parece que debe ser obligatoria, para que todos se expresen.

- U24: Y en el interbloque integra (Argentina Federal que preside el salteño Kosiner) cómo están los votos?

- JB: En el interbloque la mayoría está a favor de la vida y son muy pocos los que firmaron por el proyecto de la Campaña del Aborto. Somos el bloque con menos apoyos al proyecto del aborto.

- U24: ¿Cuántas firmas lograron en el proyecto que presentó usted?

- JB: Tenemos ya 27 firmas y muchos diputados que nos apoyan pero que no firmaron. La Campaña por el Aborto juntó 71 firmas, pero eso es ‘techo’ para ellos…y les costó llegó a ese número. No creo que superen los 80.

- U24: Supongamos que logre sancionarse el proyecto de aborto, ¿para usted como abogado sería inconstitucional?

- Hay que ver cómo saldría, pero seguramente los colectivos Pro Vida se presentarán ante la Corte Suprema. Vamos a una batalla judicial, por lo que conozco de la militancia Pro Vida. De todos modos, y de rechazarse el proyecto del aborto, nosotros seguiremos insistiendo con el nuestro para darle protección a la mujer porque el problema seguirá existiendo.

- U24: Desde lo legal, ¿qué puntos cuestiona del proyecto del aborto?

- Tiene dos inconsistencias jurídicas graves: una es que permite que una niña de 13 años puede presentarse sola en un hospital para abortar sin consentimiento de los padres, pero el resto del ordenamiento jurídico no le permite conducir, tomar alcohol, ni hacerse un tatuaje ni votar, pero le damos el derecho de decidir sobre un tercero. Y la otra inconsistencia es el artículo que permite el aborto en casos avanzados y menciona el ‘riesgo social’. Supongamos que la madre al 6to mes de embarazo cae en la pobreza y no puede mantener a su hijo y decide abortar. En ese caso el médico debe hacer una cesárea y se encontrará con un bebé casi desarrollado…entonces ¿qué deberá hacer? Matarlo. Eso lo permite la ley. Estas son las inconsistencias que llevan a la libertad absoluta a la mujer sin ninguna participación del hombre, en la medida que esté presente, y que tiene ‘cero’ derechos sobre la persona por nacer.

A continuación reproducimos el Proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito:



Este es el proyecto sobre presentado por el diputado Brugge y surgido de la Red Federal de Familias sobre protección de los DD.HH de la mujer embarazada y el niño/niña por nacer: