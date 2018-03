Marcos di Palma saca provecho del exabrupto y lanza su taller de salud reproductiva

Estos son los titulares de la semana que nadie te contó ni vas a ver en ningún lado, porque son... ¡Las FAKE NEWS de Urgente24!

POLÍTICA

El DNU de Macri basado en 'El Principito': El salario es "invisible a los ojos"

Tras hablar del "desarrollo que no se ve", el Presidente emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia basado en el popular libro de Saint-Exupéry, en el que impulsa la "felicidad que no se siente". Consultado sobre la satisfacción de las necesidades básicas, Macri respondió citando la obra: "Cuando uno está muy triste, son agradables las puestas de sol."

SOCIEDAD

Descubren que la realidad es más dura que las puertas Pentágono.

Desde la empresa se mostraron preocupados por que el impacto de la noticia derrumbe las ventas y cierre la fábrica, obligando a sus dueños a delinquir.

ECONOMÍA

La burbuja del bitcoin explotó antes de que se entendiera qué "carajo" es un bitcoin y para qué "mierda" sirve.

"¿Que carajo es un bitcoin?", preguntó el director del Banco Central Europeo al enterarse de la noticia. "No sé para qué mierda sirve", respondió la titular de la Reserva Federal de Estados Unidos.

SALUD

Lanzan una campaña a favor de la adopción de radiografías de otros

"450 radiografías son abandonadas cada año por sus dueños en los centros de salud. Adoptá una radiografía de otro. Nunca imaginaste que tu tórax podía verse así."

INTERNACIONALES

El emotivo recibimiento de Kim Jong-un a la delegación de atletas norcoreanos que participó en los Juegos de Invierno

Expertos en Corea del Norte explicaron que si el rostro del líder no estaba del todo relajado y aparecía una pequeña mueca de disgusto, fue porque Jong-un detesta que le tomen fotografías en las que él no aparece en el centro exacto de la escena. Y en esta ocasión no lo estaba.

Mientras tanto, la producción de Verano del '98 llamó a Corea del Norte para solicitar le devuelvan el decorado de 'Costa Esperanza'.

Mientras tanto los atletas, adornados con guirnaldas hawaianas y flores, miraban maravillados a su carismático líder.

Más tarde, el fotógrafo caído en desgracia pidió disculpas públicas al líder por no haberlo ubicado en el centro exacto de la fotografía. Para mostrar al pueblo que no es rencoroso, Jong-un saludó al fotógrafo con un cálido apretón de manos. Se desconoce si el gesto significa la aceptación de la disculpa o una despedida.

Fotos: Reuters

DEPORTES

Inauguran la clínica para futbolistas 'Fernando Gago': 24 horas de atención exclusiva a Fernando Gago

Las recurrentes lesiones del mediocampista de Boca se volvieron un gran atractivo para la industria de la medicina prepaga. En el discurso de inauguración, el jugador afirmó: "Me llaman crack por el ruido que hacen mis huesos cuando me lastimo".

POLICIALES

Tras la difusión de su carta a Justin Bieber, absuelven a Nahir Galarza: "No necesito más pruebas", dijo el juez.

La joven, que confesó haber matado a su novio, se define en la misiva como una 'belieber' y asegura: "Nuestros sueños se pueden convertir en realidad".

"Es imposible que una 'belieber' soñadora e idealista, haya asesinado", decretó el juez en su fallo. La joven ya había sido concedida prisión domiciliaria luego de conocerse que había llorado cuando le cerraron la cuenta de Instagram. "La dejaré pasar este tiempo en su casa para que pueda rehabilitar su cuenta de Instagram", había explicado en ese momento el juez de la causa.

ESPECTÁCULOS

Se realizó la ceremonia anual en la que Meryl Streep le grita al escenario: También se entregaron los Oscar

meryl3.jpg

Editado por Delfina Korn y Gustavo J. Valdez