En medio de las versiones, el Indio Solari rompió el silencio

"No creo que dé más reportajes. Pronto saldrán sus memorias y en parte él va a hablar a través de eso. O quizás de algún que otro mensaje a través de Marcelo Figueras, quien escribió su biografía. ¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta", dijo en las últimas horas Julio Sáez, manager del Indio Solari, en declaraciones al diario La Nación.

Como era de esperar, esta afirmación de que el músico no realizaría más presentaciones en vivo tuvo una enorme repercusión, sobre todo en los miles de seguidores del Indio, que en las redes sociales lamentaban este hecho.

Ahora el artista salió a "aclarar" estos dichos... aunque no dejó en claro si seguirá realizando presentaciones en vivo o no. El mensaje fue enviado al blog Redonditos de Abajo, que mantiene cierta comunicación con el Indio.

"Ante la repercusión obtenida por una nota aparecida en el día de hoy quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura no contando con mi conocimiento", fue el mensaje que envió el Indio a dicho blog.

De este modo, no desmintió la información brindada por su manager, sino que sólo habló de una "declaración prematura" que fue sin su "conocimiento".

También había hablado su biógrafo, Figueiras:

En respuesta a la pregunta sobre si es verdad que el Indio no tocará más: no me consta que esté confirmado. Me llamaría mucho la atención que una decisión semejante no la comunicase personalmente. — Marcelo Figueras (@MarceloFigueras) 9 de marzo de 2018

Cabe recordar que su último show fue hace casi un año, el 11 de marzo de 2017, en Olavarría, donde murieron dos personas.

En 2016, se conoció un documental “Tsunami” realizado por Mario Pergolini, en el que el Indio habló sobre su enfermedad."Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario", reveló. Más allá de sus problemas, el Indio reconoció que sigue apostando: “Me aferro a la vida, si no me pego un corchazo y se terminó”.

Hace unas semanas se filtró la tapa del nuevo disco del ex cantante de Los Redondos y revolucionó las redes. Su biógrafo, Figueras, difundió el arte y las canciones que integran este material. "Al Indio le gusta ser discreto respecto de las cosas que hace, hasta que siente que llegó el momento de abrir la boca. Pero a veces, Luzbelito mete la cola. En las últimas horas, alguien estuvo difundiendo imágenes de lo que vendía como el arte de tapa del esperado nuevo disco. Pues bien: más allá de las malas artes empleadas para obtener y difundir un material ajeno, el pirata en cuestión estaba traficando the real thing", escribió. Todavía no se conoce la fecha de salida.

UN 'BIG BANG' DE RUISEÑORES... Y DE JAULAS



Esta noche vamos a compartir info sobre el próximo disco del Indio Solari, que se llama 'El ruiseñor, el amor y la muerte' y tiene en tapa una foto de sus padres cuando jóvenes. pic.twitter.com/e4hcGKj54V — Marcelo Figueras (@MarceloFigueras) 22 de febrero de 2018