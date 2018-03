"Sincericidio" y chicana: El cruce entre Stolbizer y Massot

La diputada nacional Margarita Stolbizer salió al cruce este viernes (09/03) contra su par de Cambiemos Nicolás Massot, quien había dicho en una entrevista -sin saber que estaba al aire- que el PJ será el partido que reemplace en un futuro a Cambiemos en el Gobierno Nacional.



“¿Alguien tiene duda que nosotros nos podemos quedar 6 años más, 10 y luego quien va a venir? El Partido Justicialista reciclado, cuando resuelvan su situación”, decía Massot ante las cámaras de América, sin saber que estaban en vivo.

Ante esto, que Stolbizer llamó "sincericidio" de Massot, la diputada lanzó en su cuenta de Twitter: "gobiernan para que vuelva el PJ".

Y esta vez, rápido de reflejos -los que no tuvo anoche en la entrevista con Antonio Laje para notar que estaba al aire- Massot recogió el guante y lanzó una chicana, al recordarle a Stolbizer que en los últimos comicios jugó con el peronista Sergio Massa.





Me sorprende tu apreciación @Stolbizer . Nosotros gobernamos para trazar políticas que puedan ser continuadas por quienes nos sucedan en el poder. De otra forma nuestro país no tiene futuro. Y me estaba refiriendo, entre otros, a quienes vos acompañaste en la ultimas elecciones https://t.co/16QiYxzLKN