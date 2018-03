Barbie rumbo a la 3ra. Edad: cumple 59 y se hace una plástica

Entre controversia y mercadotecnia, la popular muñeca Barbie, fabricada por Mattel, cumple 59 años de haber sido lanzada al mercado, luego de que su creadora, Ruth Handler, realizara unos ajustes inspirados en la muñeca alemana Bild Lili y creara lo que hoy se conoce como el estereotipo de la “mujer perfecta”.

Siempre impecable, de cabello prolijo, delgada y de mirada seductora, la Barbie se convirtió en el juguete preferido de las niñas, que siempre han tenido preferencia por las muñecas con características adultas, buscando la imitación de roles y anhelando las mujeres que quieren ser cuando sean grandes.

Y es que no a priori Bárbara Millicent Roberts – el nombre completo de la muñeca de Mattel, inspirado en la hija de Ruth Handler - ha sido catalogada y criticada por reforzar estereotipos en la mujer.

Este “inofensivo” juguete que revolucionó la industria, ha pasado por estos 59 años por cambios sutiles, pero agresivos, en cuanto a cómo debería ser el cuerpo de una mujer perfecta, aunque han intentado “diversificar” dicha perfección con otro tipo de elementos como el color de piel y el cabello.

