Escándalo en Personally con graves denuncias a su ejecutivo Altuna

Personally es una de las agencias de 'Public Relation' más conocidas del mercado argentino. Marcelo Altuna es su ejecutivo masculino más importante -es socio y rostro de la empresa ante sus principales clientes que han incluido a la multinacional P&G (hasta hace 2 años cuando explotó un tema de presupuestos de eventos sobre el que no se profundiza para no perder el foco de la nota) o sea Procter and Gamble.

Cuando su mujer -Andrea Canóninca- subió a Facebook un comentario de adhesión al 8M, o sea al Día Internacional de la Mujer, la periodista Guadalupe Álvarez cuestionó el posteo y disparó lo que se convirtió en una catarata, o quizás un oceáno de denuncias y críticas al mencionado Altuna, poniendo en riesgo el futuro de Personally en el mercado laboral.

Ya se está hablando que la socia más conocida de Altuna, Alicia von der Wethern, estaría retirándose con sus clientes. Personally (cuentas importantes tales como Arcor, Volkswagen, Dow, Tetrapak, Newsan y Alsea -dueña de las franquicias de Burger King y Starbucks-)

Altuna es denunciado por ex empleadas que afirman haber sido víctimas de un calvario provocado por él, básicamente.

Todas coinciden en un supuesto maltrato laboral sistemático y de una violencia psicológica que sería ejercida por esta persona muy conocida por periodistas y ejecutivos de empresas.

La página en Facebook de la mencionada Guadalupe Álvarez devino en un canal de catarsis y testimonios contra Altuna.

Pero la cuestión puede llegar más allá porque se afirma que podrían ocurrir denuncias de abusos en otras agencias de PR.

Comentario en el FB de Guadalupe Álvarez que actualiza las noticias sobre este tema:



"IMPORTANTE:

Me contactaron de 2 canales de noticias para salir a hablar telefonicamente al aire x este tema. Yo solo voy a hacerlo en compañia de las víctimas. Al yo no ser una víctima concreta, sólo me corresponde hablar explicando cómo se originó todo esto.

LES PIDO A QUIENES QUIERAN DAR TESTIMONIO QUE SE CONTACTEN CONMIGO X PRIVADO PARA ORGANIZARNOS

GRACIAS A TODOS"

Algunos tuits sobre el caso:

Sólo 9 meses en Personally para poder darme cuenta e irme de ahí. Malos tratos, mucha manipulación, abuso de poder.



No invitás a comer a tu ejecutiva y le preguntás qué opina de la "depilación masculina" y de "cómo te gustan los hombres".



Así no se trabaja, así no se trata. https://t.co/Y8CyUzKGqS — Flor Martínez (@_flormartinez) 10 de marzo de 2018

Por #ACOSO en #Personally bajaron el sitip que el #8 valga la pena. Súmate apoyar a las mujeres… https://t.co/YkQqrEKjW6 — Sara Di Tomaso (@Sditomaso) 10 de marzo de 2018

Muy fuerte todo lo que se relata en el posteo de Facebook sobre el maltrato y acoso en la consultora Personally. https://t.co/HEsDAK8FPe — Patricia Valli (@patovalli) 10 de marzo de 2018

Si yo tuviera una agencia de PR, estaría como un tiburón tratando de cazar a los clientes que va a perder Personally y mandaría a una mujer como cuando Roger Sterling lleva a un judío de administración a la reunión creativa con Rachel Menken. — Diego Papic (@dieguez_) 10 de marzo de 2018

Lo mejor del caso #Personally es que, más temprano que tarde, todas las empresas maltratadoras y NEGREADORAS van a caer. Apenas vayan pisando el palito, va a saltar alguien a decir algo. Será Justicia. — Andrea Cukier (@PrettyInPunk) 10 de marzo de 2018

Las que pasamos por #Personally estábamos dando nuestros primeros pasos en RRPP. Quejarte de los maltratos de tu jefe era sinónimo de debilidad.

Pero yo viví situaciones de acosos y malos tratos por parte de mujeres.

Es un mundo cruel. Hay que terminar con esto. — Manducha (@Manducha_) 10 de marzo de 2018

Había muchas chicas que Personally era su primer trabajo, u además en una consultora de renombre, entonces naturalizaron esos modos. Una situación de abuso de poder increíble.

Yo lloraba todas las noches, literalmente huí de ahí. — Chavi (@chavigalle) 10 de marzo de 2018

Algunos posteos en FB sobre el caso:

Domi Perez: Doy fe de todo lo escrito es verdad! Trabajé solo meses en Personally y me fui debido al maltrato, acoso, falta de respeto del déspota del señor Altuna! Me alegra que seamos muchas las que levantan la voz y luchan para que esto no vuelva a pasar y de alguna forma esto le llegue al Altuna y haya algún cambio!

Jimena Pastor: Trabajé en PersonAlly durante más de 5 años y como mencionan muchas colegas fue una agencia en la que hicimos nuestros primeros pasos en la profesión y quizás por inexpertas justamente pasamos situaciones feas y disgustos. Lo triste es ver cómo, luego de tantos años, la cultura organizacional sigue siendo la misma en esa agencia y, por pertenecer, muchas chicas hoy acepten situaciones que no son normales en el resto de la vida laboral!!! Celebró la valentía de Guadalupe y me apena mucho que suceda esto...

Mario Noe Pincus Volin: Coincido con la mayoria de los comentarios. No me tocó sufrir dentro de Personally, pero sí a través del maltrato hacia los Periodistas y a los Medios. La Soberbia, el Destrato, la Discriminacion, la falta de Profesionalidad, de Respeto, hizo que dejáramos de colaborar con esta "agencia"... Desde hace tiempo vengo mostrando con nombre y apellido a estos sátrapas, malandras, mala gente, que se aprovecha de su posición de "poder".

Este personaje es un claro ejemplo de lo que no tiene que ser ningún hombre de bien, no importa su posición...

Es hora que no solo las mujeres dejen de callar. Todos debemos denunciar, ya no solo en las redes sociales a estos degenerados, sino directamente ante la justicia. Y también apoyar, a través de las redes sociales. Desde ya ofrezco mi más amplia colaboración y la de mis medios, para dar a conocer a todos y cada uno de estos siniestros personajes.

Lamentablemente hay Periodistas que sí conocen lo que sucede y lo callan por intereses egoístas y miserables y las que ingresan a ese mundo, lo hacen por vocación y necesidad, y esos deleznables personajes se aprovechan de la situación, entonces... callan...

Que esto que sucede no sea sólo un tema del momento. Hay que seguirlo día a día, minuto a minuto y no permitir jamás el abuso, la falta de respeto, el maltrato, la discriminación...

Les deseo lo mejor. Quedo a disposición.

Besos y abrazos, segun corresponda.

Loreley Maciel: Hola Guadalupe, celebro aplaudo y me alegra que hayas abierto esta puerta para muchas. El maltrato de este macho no era ningún secreto, no lo padecí pero sí vi a varias sufrirlo, pero siempre se abusan de saber que tenemos miedo a hablar, meternos, pararles el carro y perder el laburo. Yo ya no puedo tener miedo, xq me echaron sin una justa causa sin pagarme un peso! Así que callarse NO SIRVE DE NADA, y quiero saber dónde se va a meter el "espíritu Personally" del que siempre habló. Las abrazo a todas #nonoscallamosmás

Delfina De Los Santos: Celebro que esto salga a la luz, que tantas mujeres se animen a contar los abusos de esta consultora. Y me consta que faltan muchas más. Y mucho más. El bullying por el peso (tanto en mujeres como en hombres), por la forma de vestir, por no cumplir con sus estándares de belleza. Los maltratos. El trabajo en negro. La inexplicable inequidad salarial. Qué gracioso que tengan el tupé de publicar por el Día Internacional de la Mujer y por el Ni Una Menos. Horrible.

Mariana Baleani: La vida es un boomerang Guadalupe y hoy celebro que esto haya pasado desde tu iniciativa porque significa que te animaste y que animaste a varias a contar lo que se vivía ahí dentro! Ojalá no quede esto en las redes y que pueda servir para algo.

Juliana Mendoza: Guadalupe, no te conozco pero te banco. Ya era hora de que alguien prenda el ventilador y denuncie públicamente los maltratos de Marcelo Alguna.

Mariana Codignoto: Trabajé casi 7 años en Personally y si bien tengo que reconocer que aprendí y crecí muchísimo, conocí gente maravillosa y siempre intento recordar lo mejor de ese camino recorrido allí; es una realidad todo lo que cuentan. Fui testigo directa de situaciones más que inapropiadas con mis compañeras, y viví varios episodios de maltrato y menosprecio.

Hasta llegué a dudar de mi capacidad y elección profesional... Luego de ser madre y "tener varias neuronas menos por eso" y "no poder rendir lo mismo que antes" (según mi "jefe" en ese momento) me di cuenta que nada importaba más que mi salud mental, mi familia y mi vida! Gracias a las neuronas que todavía me funcionaban (por suerte mejor que nunca) por fin decidí salir de ese "loquero" con una bebé de un año, aún sin tener otro empleo...

Lo importante es conversar la salud mental, y por sobre todas las cosas, priorizarse y valorarse. Gracias a todas las que hicieron que el día a día fuera más llevadero, a las que bancaron lágrimas, contuvieron y abrazaron... Gracias Guadalupe Álvarez por alzar la voz.

Mel Kumar: Humillación, menosprecio, falta de capacidad, poca "cosa", todo eso y mucho más sentí en los 3 años que trabajé en esa agencia gracias a esta "persona", si es que se lo puede llamar así. Gracias Guadalupe por esto!! Hoy muchas nos animamos a hablar, alzar la voz! Gracias a mis ex compañeras/jefas que hoy son mis amigas, y son lo único valioso de ese lugar que me llevé y que me hicieron fuerte.

Lula Krupitzky: 4 años estuve en Personally trabajando desde cerca con Marcelo. Sin dudas apoyo todo lo que dicen, y sumo que no es sólo perverso y maltratador con las mujeres sino también discrimina a los gordos y a las embarazadas porque para él cuando tenemos un bebé en la panza perdemos neuronas. Espero que esto le sirva a él y a su mujer que lo avala para tratarse, porque la perversion es una enfermedad que hiere a muchas otras personas.

Florencia Victoria: Yo fuí asistente de Dirección de él... fue hace 10 años, las cosas que viví en Pally fueron tremendas. El acoso de él era constante hacia mí cómo hacia otras chicas, siempre tomaba de punto a las nuevas, a las asisentes, a las más jóvenes... Andrea la mujer estaba al tanto del monstruo que era y trataba de no dejarlo a solas cuándo desconfiaba... recuerdo que él me llamaba y me pedía que entre a su oficina a bloquear su PC para que Andrea no vea los chats con otras mujeres. Inventaba reuniones y que tenía que almorzar con él para que "armáramos la agenda de la semana", inventaba excusas laborales para que lo acompañe al auto o al garage para poder tirarse encima mío... todo esto a mis 20 años me generó muchísimo stress empecé a tener ataques de pánico que no sabía hasta ese momento lo que eran y a llenarme de ronchas en todo el cuerpo, claramente mi cuerpo gritaba lo que yo callaba. Hasta que un día en su escritorio viendo un ppt me apoya la mano en la pierna me levanto y me voy! Al otro día fue imposible estar ahí. No sólo porque me faltaba el aire sino porque estaba enojadísimo conmigo porque me fuí y me echaba la culpa de todo lo que estaba mal en la oficina... me hacía la vida imposible. Recuerdo estar a las 10 de la noche en un taxi corriendo a buscar un álbum de fotos fliar. de él para una fiesta sorpresa de la mamá porque él me dijo que si no se lo conseguía esa noche me considerara "despedida"... Yo era muy joven, cómo todas tenía 20 años temía perder mi trabajo y además ganaba muy bien. Pero mi salud me dijo basta y ni podía subirme a un colectivo sin que me faltara el aire. Fue así que mi instinto de "preservación" me llevó a renunciar a irme cómo una rata, cómo si yo hubiera hecho algo malo, a juntarme a escondidas con Adriana, administrativa de Personally, a escondidas en un bar dónde me llevó el cheque para que no me lo cruzara a Altuna... Pero por más doloroso que sea recuerdo que Personally está liderado por dos mujeres: Laura Palermo (esposa de Marcelo Longobardi) y Alicia Von Der Wettern ellas eran testigos y sabían que esto pasaba y nunca hicieron nada... Es más: yo me fuí repentinamente, entonces me pareció justo darles una explicación. No tenía fuerzas para verlas, así que les redacté un mail. Para mi sorpresa cuándo entro a los mails de ellas (ya que en ese momento no eran muy duchas con la tecnología cómo muchos sabrán, yo manejaba los mails de los 3 desde mi PC y tenía sus contraseñas) me encuentro con un mail de Laura Palermo a Alicia Von Der Wettern en el que le ponía "-Vos crees que esta chica nos vaya a hacer un juicio, ó algo? Tendríamos que preocuparnos?" al que "Ali" responde: "-No creo que vaya a hacer nada, no tiene el perfil..." A estas mujeres sólo les importa la plata que este nefasto genera y hacen la vista gorda son mujeres cómplices del acoso y maltrato!

Gracias Guada! Hiciste algo muy valioso! una a veces no mide el alcance de las cosas, fue muy valiente y solidario de tu parte. Gracias a este posteo, Marcelo Altuna no va a poder acosar a nadie más y espero que empresas importantes cómo Procter&Gamble tomen conciencia de quien las representa.

Nota de la Redacción de Urgente24: Laura Palermo se retiró de Personally hace casi 3 años.

Sigamos:

personally5.jpg

Pato Cavalli: Fui Secretario de Redacción de Marketing de la #RevistaMercado durante varios años. Personally era la bête noire a la que había que acercarse “aplicando poder y fuerza”, porque sino el abuso y desprecio era enloquecedor. No pasaba casi con ninguna otra agencia, ni siquiera aquellas cuyo rol era cada tanto ser “máquinas de impedir” pero que, de todas maneras, lo hacían con amabilidad y respeto. En ese momento no supe nada del acoso interno en Personally hasta hoy, no puedo dar fe de eso, pero si el comportamiento era similar al que nos daban a los periodistas, no me sorprende. Ojalá me hubiera enterado y tenido relatos en mi época de periodismo, lo hubiera publicado. Hay varias y varios firmantes acá que saben que lo habría hecho, pero el momento de enterarse es ahora y esto es lo mejor que podemos hacer. Let them rot.

Comunicado del Consejo Profesional de Relaciones Públicas:

"Normas de conducta en nuestra profesión

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina repudia cualquier comportamiento contrario a los estándares de ética que promueve la institución.

Como organización referente que nuclea a los profesionales en comunicaciones institucionales y asuntos corporativos del ámbito público y privado de nuestro país, tenemos como objetivo promover el correcto desarrollo de nuestra disciplina en contextos laborales sanos y competentes que se traduzca en capital intangible para el crecimiento de nuestra profesión y de todos los socios que la integran.

Por eso, el Consejo rechaza cualquier práctica que dentro del ámbito laboral tenga vinculación con la discriminación, el acoso, el maltrato o el abuso de poder de cualquier tipo que, sin importar el motivo, avasallen la libertad, la independencia de pensamiento, el respeto, el derecho individual, la igualdad de oportunidades, el marco normativo y el desarrollo profesional.

Invitamos a todos los socios a discutir estas temáticas con la seriedad que exige nuestra profesión y a seguir los casos según los procesos que ofrecen los organismos estatales, exige la legislación vigente y demanda nuestro código de ética.

Asimismo, estimulamos la difusión de los ejemplos de prácticas responsables y promovemos que se otorgue visibilidad a aquellos casos que vayan en sentido contrario. Buscamos además que las preocupaciones que hoy se encuentran presentes en la agenda pública tengan una debida discusión en el ámbito de nuestra institución para poder así encontrar prontos caminos de solución que fortalezcan a nuestra profesión.

Por eso, estamos trabajando, a través de nuestro pilar de Fortalecimiento Institucional, en la actualización de nuestro Código de Ética para que este contemple las controversias que pueden encontrarse en la actualidad y sancione a los miembros que lo contradigan. Además, pretendemos proveer herramientas para que los socios presenten sus denuncias y puedan obtener un asesoramiento adecuado. Finalmente, queremos promover foros de discusión en los que se ofrezca un espacio de intercambio y conocimiento sobre estas temáticas entre los profesionales de nuestro sector.

El ejercicio de la actividad profesional debe enmarcarse en los valores de libertad, justicia, dignidad humana y respeto por los derechos individuales y colectivos consignados en la Constitución Nacional, brindando los servicios que la especialidad genere en cualquiera de los campos de la sociedad y que propicien el progreso, la solidaridad y el bienestar general."

Repercusiones luego del comunicado:

Mario Noe Pincus Volin: Muy bien. Pero seria bueno que no solo los socios puedan presentar sus denuncias, dado que el caso de agenda, justamente es una empleada de un "socio"...

Lamentablemente este mal ejemplo, empaña la excelente labor profesional que desarrollan los demas socios. Gracias.

Tamara Leiva: Excelente!

Maria Cardoso: Totalmente de acuerdo!

Dtecnico Mephsa: debemos tratar por todos los medios de ajustarnos a estas reglas.