Carrió y Vidal las más populares, Macri más culpable que CFK por la economía

Un dato muy importante del Informe de Coyuntura de la consultora #OpinaArgentina: la mayoría de la opinión pública culpa hoy día más a Mauricio Macri que a CFK por la economía que no arranca. Si bien no es irreversible la desmejora de imagen del Presidente , que el desencanto con su propuesta de acumulación y distribución de riqueza le puede provocar en breve otro escalón descendente y eso sí complicaría la idea de reelección 2019 que ha lanzado el PRO (aunque no Cambiemos aún).

Por Urgente 24 Sábado 10 de marzo de 2018 21:37 hs