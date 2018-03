China, el Imperio comunista de Oriente (Xi eterno)

"El máximo órgano legislativo de China otorgó hoy domingo (11/03) al pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época, autoridad constitucional en una enmienda histórica."

Xinhua, agencia de noticias china.



"(...) Xi enfatizó la necesidad de las 3 virtudes. La 1ra. y más importante es establecer la virtud política. Los funcionarios deben mantenerse firmes en sus ideales y convicciones políticas, fortalecer la concienciación partidaria y asumir una postura clara sobre asuntos claves, dijo Xi. Él declaró que los funcionarios deben vigilar estrictamente la virtud individual absteniéndose de la corrupción y de entregarse a los placeres. Asimismo, advirtió que un funcionario debe mantenerse "limpio", así como a la familia entera. "No permitan que la charla en la cama los conduzca a la corrupción. No permitan que sus hijos hagan gestiones propias utilizando su nombre. No sean arrastrados al 'agua fangosa' por la gente a su alrededor", advirtió Xi, quien dijo que los funcionarios deben fortalecer su autodisciplina, no ser tentados ni siquiera por la ganancia más pequeña y no confundirse entre todo tipo de seducción. "Los funcionarios nunca deben ser autocomplacientes, nunca cruzar la línea, nunca romper la regla y mejorar la inmunidad ante la corrupción", agregó. (...)".

Crónica de Xinhua del encuentro de Xi Jinping,

presidente de China, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, con diputados de la municipalidad suroccidental de Chongqing en la XIII Asamblea Popular Nacional.

En la enmienda constitucional aprobada este domingo 11/03, la 1ra. modificación de la Carta Magna de la República Popular China en 14 años, se ha decidido eliminar el límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años cada uno para los presidentes del país, lo que incrementa el poder del presidente Xi Jinping, quien ha iniciado su 2do. mandato consecutivo, pero ahora, a los 64 años, ya no tiene horizonte de final de su gestión.

La 1ra. Constitución de China fue aprobada en 1954; la Carta Magna en vigor, enmendada en 4 ocasiones ya, data de diciembre de 1982.

La sesión anual de la Asamblea comenzó el 05/03/2018 y durará hasta el 20/03/2018, 5 días más de lo normal.

También se ha incorporado al texto una cláusula ideológica referida al "pensamiento" del presidente Xi "sobre el socialismo con características chinas para una nueva era".

Otra de las enmiendas aprobadas prevé incluir como un nuevo órgano estatal en la Constitución las llamadas comisiones de supervisión, que deberán combatir la corrupción.

La comisión de supervisión nacional, siendo un órgano de supervisión supremo, vigilará las comisiones locales y responderá ante la Asamblea y ante su Comité Permanente.

En una intervención tras la votación, el presidente de la ANP, Zhang Dejiang, destacó la importancia de "defender el liderazgo centralizado y unificado" con Xi Jinping "en su núcleo".

La aprobación de las enmiendas constitucionales supone una consolidación del poder de Xi, que los analistas han comparado al de Mao Zedong.

Además, del retorno a un liderazgo por tiempo indefinido supone una ruptura con el sistema creado por Deng Xiaoping, que establecía un poder más colegiado, con límites temporales para los altos cargos, a fin de evitar los excesos que causó la acumulación del poder personal desmedido durante la época de Mao (1949-1976).

"Representa lo que los chinos quieren en términos de gobierno: un país bien dirigido, una China fuerte y respetada", observa el sinólogo Jean-Pierre Cabestan, de la universidad Bautista de Hong Kong.

"Tío Xi" recibe un permanente culto a la personalidad en los medios de comunicación chinos. Casi todos los días, su imagen abre el gran telediario de la noche: o está recibiendo a dirigentes extranjeros o está discutiendo con ciudadanos 'de calle' o está dando un discurso en una asamblea de directivos de empresas, quienes lo aplauden con fervor.

Las especulaciones apuntaron a que Xi quería perpetuarse en el poder, pero no fue hasta 2018 cuando se anunció la reforma constitucional que, siguiendo el curso oficial de los acontecimientos, ha sido ratificada en Beijing durante la reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP).

Esta decisión se habría tomado durante enero en una reunión a puerta cerrada de unos 200 altos funcionarios del PCCh. Luego mantuvieron el asunto en secreto, en un probable intento de acallar posibles voces críticas, hasta presentarlo en la reunión anual del Partido Comunista Chino, y ahora en la ANP.

Desde que llegó al poder en 2012, Xi abrazó "la visión de una China y un Partido Comunista chino fuertes, y esta decisión de extender los límites del mandato presidencial refleja las demandas de tener un líder que respalde esos objetivos políticos", explicó Lauren Dickey, quien cursa el doctorado de Estudios de Guerra en el King's College de Londres, a la web española La Razón.

El astuto Xi ha sabido ganarse al público y ha eliminado a posibles rivales -utilizando como herramienta política su supuesta campaña contra la corrupción- y se ha presentado como defensor de la globalización, del cambio climático y de los tratados de comercio internacionales mientras USA abandonaba ese papel.

Xi Jinping dirige China con mano de hierro desde hace 5 años y es presentado por la propaganda estatal como el rostro tranquilizador de un país seguro de sí mismo que avanza hacia "un gran renacimiento", tras un siglo y medio de declive y humillaciones infligidas por los occidentales.