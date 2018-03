Lunes 12/03 de marcha popular en 'el Jardín de la Violencia'

“Está mal la Policía. Él era una criatura, era muy querido. Mienten cuando dicen que tenía armas, no hay nada de eso en las fotos. Están equivocados. Facundo no era un asesino de policías. No era como el que asesinó a dos en el parque 9 de Julio”, le dijo al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, Hilda Ferreira, tía de Facundo Burgos, el chico de 12 años asesinado de un tiro en la cabeza.

'Facu' había salido a comprar comida pero en el camino lo invitaron a ver las picadas de motos que se corren en el Parque 9 de Julio. Le dijo a su abuela: “Ya vengo, me voy a comprar un ‘sángüi’ de milanesa”.

A las 4:00 del jueves 08/03, 3 horas después de que lo habían baleado, Mercedes recibió un llamado telefónico desde el hospital Ángel Padilla.

“La Policía le dijo a los médicos que el chango se había caído de una moto, que fue un accidente vial”, contó Hilda a Página/12.

Luego, después de que les avisaron de la muerte y “mientras esperábamos en la Guardia que nos den el cuerpito, los policías nos hacían muecas, se reían, nos hacían burla”.

Malvina: ““Hay un testigo taxista que vio cómo el mismo policía que le pegó el tiro, lo agarró a patadas en el piso” a Facundo.

Ella se preguntó: “Si como dice la policía hubo una persecución y el nene tenía un arma, ¿por qué le dijeron a mi mamá que el estudio de parafina (dermotest) dio que no tenía pólvora en la mano?”.

Esto le habría dicho a la abuela, Mercedes, la fiscal Adriana Giannoni.

Sin embargo, fuentes policiales y judiciales citadas por la prensa local indica que el dermotest habría dado positivo.

Malvina: “el lunes vamos hacer una marcha a Tribunales y nos vamos a plantar delante de la Giannoni, porque ella le dijo a mi mamá que al nene le había salido negativo la parafina. Hay testigos. Entonces, algo están encubriendo”.

Ella agrega: “En cuanto nos enteramos, salimos corriendo al hospital, donde nos recibieron con mentiras los voceros arreglados con las Fuerzas. ‘Sufrió un accidente vial, nos dijeron. Y minutos después, la tomografía nos anunció que había fallecido por el tiro de un arma 9 milímetros”.

Hilda: “Los policías lo dejaron tirado en el Padilla, como a un perro, y dijeron que había tenido un accidente. Nosotros vamos a seguir con la lucha. No descartamos realizar una marcha en Tribunales para reclamar Justicia, porque los policías están libres y nosotros destrozados”.

Violencia:

"3er. crimen en 24 horas en el Jardín de la República (¿o es el Jardín de la Violencia?):

Un joven murió acribillado esta tarde en El Colmenar. Este es el tercer crimen que ocurre en el gran San Miguel de Tucumán en menos de 24 horas.

Este último hecho ocurrió en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y la calle San Ramón, hoy pasadas las 17. Según trascendió, mientras el joven estaba en la vereda un hombre en moto pasó cerca y le dio tres tiros.

La víctima de 29 años, fue trasladada de urgencia al hospital Avellaneda y luego al Centro de Salud, donde falleció. El agresor escapó. La Policía continúa investigando el móvil.

El asesinato en El Colmenar es el tercero que ocurre en menos de un día. Ayer por la noche, un adolescente de 18 años murió y otra persona resultó herida de gravedad, por un enfrentamiento entre dos familias en San Cayetano.

En tanto esta mañana, un joven de 20 años perdió la vida tras recibir una puñalada luego de discutir con su pareja, en una vivienda ubicada en la avenida Costanera al 700.

En total, son nueve personas murieron en cinco días en la provincia, involucradas en diferentes hechos de violencia en el ámbito del Centro Judicial Capital únicamente. De esos casos, sólo cuatro fueron esclarecidos por la Policía, que ya tiene identificado a los autores.

Todos los casos

– Domingo 04/03: después de haber agonizado tres días, falleció en el hospital Padilla Juan Carlos Cuenca. Había recibido un disparo en la nuca luego de haber protagonizado una persecución de varios kilómetros con la Policía que incluyó intercambio de disparos.

– Domingo 04/03: Juan Carlos Guzmán es asesinado de dos puñaladas en el pechodespués de haber discutido con un vecino. Gustavo Páez, supuesto autor se entregó a la Policía por temor a ser ultimado por la familia de la víctima.

– Domingo 04/03: también en San Cayetano, Moisés Amaya es acribillado a balazos en la puerta de su domicilio. Los autores se movilizaban en un auto y dispararon contra la víctima. El conductor del vehículo se entregó y ahora buscan al autor que sería un transa de la zona.

– Martes 06/03: Zoylo Gerez es encontrado sin vida en un descampado de Los Pereyra. Al parecer, los familiares de la víctima de un homicidio en el que habría participado, prefirieron hacer justicia por mano propia y lo ultimaron.

– Miércoles 07/03: Andrés Ledesma, de 18 años, es ultimado a balazos en avenida Coronel Suárez al 1.000. Se cree que la víctima venia huyendo junto a otro joven después de haberle arrebatado la cartera a una mujer trans en Alderetes. Un auto negro lo persiguió y cuando lo alcanzó, le disparó en la cabeza.

– Jueves 08/03: Facundo Burgos, de 11 años, muere después de protagonizar un incidente con la Policía. Los familiares aseguran que quedaron en medio de un enfrentamiento y que los uniformados abrieron fuego sin razón alguna. Desde la fuerza consideran que ellos habrían integrado un grupo que escapaba de los uniformados y que habían disparado contra ellos.

– Jueves 08/03: en un enfrentamiento entre dos familias en un barrio de San Cayetano falleció Juan Rodríguez de 18 años. No están en claro las razones del incidente que también resultó herida otra persona que está en grave estado.

– Sábado 10/03: un joven de 20 años murió esta mañana luego de recibir una puñalada en el pecho tras mantener una discusión con su pareja de 16, que se encuentra embarazada. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en avenida Costanera al 700."