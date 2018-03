Nursing Now: campaña mundial de enfermeras

Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial tanto en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y los cuidados. Representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo.

Nursing Now ha sido fundada por enfermeras y otros expertos del ámbito de la salud basándose en los descubrimientos del informe 2016 Triple impacto elaborado por el Grupo parlamentario de todos los partidos de Reino Unido sobre salud global copresidido por Lord Nigel Crisp, que también es Copresidente de la Junta de Nursing Now.

La Duquesa de Cambridge, Catalina, se sumará a las enfermeras y otros líderes del ámbito de la salud de todo el mundo para el lanzamiento de una campaña mundial dirigida a elevar el perfil y el estatus de la enfermería.

Dicha campaña se centra en el reconocimiento que las enfermeras representan, como por ejemplo los esfuerzos que realizan los países para proporcionar atención de salud para todos los ciudadanos. Al constituir una de las profesiones que goza de mayor confianza, las enfermeras prestan cuidados eficaces y de calidad a personas de todas las edades y ocupan una posición central en el abordaje de la creciente carga de enfermedades no transmisibles como el cáncer y las enfermedades coronarias.

Al hablar con ocasión del acto de lanzamiento en el hospital St. Thomas, Londres, la Duquesa se sumará a la Enfermera jefe de la Organización Mundial de la Salud, la Presidenta del Consejo internacional de enfermeras, líderes del ámbito de la salud y enfermeras de países de todo el mundo para pedir a los gobiernos, los profesionales sanitarios y los usuarios de los servicios que valoren a las enfermeras y aboguen por su liderazgo para prestar cuidados de la mejor calidad.

Esta campaña mundial de 3 años de duración se está llevando a cabo en el ámbito de los programas del Fondo Burdett para la enfermería en colaboración con el Consejo internacional de enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El evento de Londres enlaza con un acto de lanzamiento en Ginebra, Suiza, organizado por Hôpitaux Universitaires de Genève (Hospitales universitarios de Ginebra) en presencia del Director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la defensora de la enfermería en el mundo, Princesa Muna Al-Hussein de Jordania, además de ejecutivos sénior del CIE y la Junta.

La campaña también se lanzará en países como Sudáfrica, Uganda y USA. Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial tanto en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y los cuidados.

Por su parte, La OMS estima que las enfermeras y las matronas representan casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en todo el mundo. Sin embargo, para que todos los países alcancen el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la salud y el bienestar para todos en todas las edades, la OMS calcula que en 2030 harán falta 9.000.000 de enfermeras y matronas más en todo el mundo.

Estos puestos de trabajo serán especialmente beneficiosos para las mujeres y los jóvenes tal y como se demuestra en el informe de la Comisión de alto nivel del Secretario general de Naciones Unidas sobre el empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento económico.

La Copresidenta de la campaña Nursing Now, Profesora Sheila Tlou, ha declarado que: “ La campaña Nursing Now es para apoyar a las enfermeras en su liderazgo, aprendizaje y fortalecimiento de la profesión. “Las equiparemos formándolas, apoyándolas y desarrollando habilidades de liderazgo político para que ocupen su puesto legítimo en la mesa cuando se toman las decisiones sobre el futuro modelo de atención de salud en sus países.” Annette Kennedy, Presidenta del CIE, afirma que: “El Consejo internacional de enfermeras se enorgullece de formar parte de Nursing Now. A través de nuestras 133 asociaciones nacionales de enfermería, conocemos la gran labor que realizan las enfermeras prestando cuidados y mejorando la salud, aunque también sabemos lo dura que puede ser su vida laboral. Las enfermeras son la respuesta, pero necesitamos inversiones y apoyo de verdad.”

Según declaraciones de Elizabeth Iro, Enfermera jefe de la OMS: “Los trabajadores de la salud son el ADN de los sistemas sanitarios. Son el mayor activo de cualquier Ministerio de Salud. Las enfermeras y las matronas representan la mayor proporción de trabajadores sanitarios y prestan cuidados a nuestras familias y comunidades cuando más los necesitamos. La OMS se complace en colaborar en la campaña para apoyar a las enfermeras y las matronas en todo el mundo en la contribución que realizan para que sus países logren la cobertura sanitaria universal.”

El informe concluía que el fortalecimiento de la enfermería a nivel global tendría el triple impacto de mejorar la salud, mejorar la igualdad de género empoderando a las mujeres y construir economías más fuertes. No será posible lograr la cobertura sanitaria universal sin fortalecer la enfermería.