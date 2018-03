MMLPQTP: Ya son 60 los lugares donde insultaron a Macri

Los cánticos contra Mauricio Macri parecen no llegar a su fin. La lista de lugares con la presencia de gente que pronuncia la misma canción parece no tener fin, ya que el número se ha elevado a 60.

De los ya conocidos episodios sucedidos en diversas canchas de fúbol del país, ahora también se suman el recital de Miss Bolivia, los hinchas de Boca que le cantaron a TN en Mendoza, los asistentes al homenaje a Pappo en su cumpleaños, la hinchada de Chicago y el recital de Divididos.

Y llegamos a las 60 versiones del hit del verano #MMLPQTP. Hoy hay 10 nuevos: los hinchas de Boca que le cantaron a TN en Mendoza, los asistentes al homenaje a Pappo en su cumpleaños, la hinchada de Chicago y recitales de Divididos y Miss Bolivia, entre otros. Que no decaiga. pic.twitter.com/XplWIi1q1j — Periodista de Perón (@PeriodistaPeron) 11 de marzo de 2018

Están quienes vinculan el fenómeno con la situación política del país; otros lo ven como una expresión de protesta, pero acotada al fútbol, mundo muy asociado con Macri. Aunque ya ese escenario no es el único utilizado para llevar adelante el cantico correspondiente.

Por su parte, Daniel Angelici, el influyente presidente de Boca Juniors, procuró minimizar en los últimos días un fenómeno que fue creciendo desde aquel 4/02. Pero la pegadiza melodía en contra de Mauricio Macri y su madre no se frenó en los estadios: se extendió a los recitales, a las redes sociales, al subte porteño y hasta se escuchó en Cocineros Argentinos, el programa de cocina que se emite por la TV Pública.

“Yo estuve en la cancha de River –dice el consultor Gustavo Marangoni– donde hubo cantos con insultos. En el Monumental surgió por el pésimo arbitraje contra Godoy Cruz. En el imaginario del hincha de River está que la AFA es bostera. Ahora también es cierto que esos cánticos no cuadrarían si la situación económica estuviese bien”, aclaró.

Para el consultor político Federico González, “el antimacrismo siempre se expresó coreando consignas del tipo: ‘Macri, basura, vos sos la dictadura’. No me sorprende. Pero creo que robustece al Gobierno. La clase media ‘ilustrada’ ve a las hinchadas como resabios de patoterismo, de barrabravismo. Al final, esos cánticos terminarán produciendo un efecto contrario”.

Andrés Gilio, director de Argentina Opina, no cree que los cánticos “sean el emergente de un fenómeno social opositor que se está cociendo. Hay hinchas que putean frente a la sospecha de que el dispositivo Macri, (Claudio “Chiqui”) Tapia, Angelici favorece a Boca, pero esto va independientemente de otros temas. Y después hay que contar que un treintipico por ciento de la población es muy anti-Macri y si puede se expresará en la cancha. ¿Por qué a Cristina Fernández no se la insultaba en el fútbol? No era su terruño, como sí es el de Macri” , respondió Gilio.

La socióloga Graciela Römer entiende que “lo que sucede en Argentina con los cánticos contra Macri es relativamente más creativo que lo que sucede con Trump en las redes sociales”. “Allí –sigue su análisis–, a los opositores aún no se les ocurrió utilizar los estadios, pero quién dice que no lo hagan al ver lo que sucede aquí”.

Para el Gobierno, en tanto, los insultos no dejan de ser un fenómeno que se circunscribe al ámbito del fútbol, pero esto ya está transcendiendo otros escenarios que ya se siguen multiplicando más y más.