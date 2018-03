Harvey Weinstein: el más odiado antes era el más amado

Desde que las acusaciones por acoso y abuso sexual en contra del norteamericano Harvey Weinstein, salieron a la luz, su figura como exitoso productor de Hollywood cayó inexorablemente. Incluso, la reciente puesta en venta de su compañía cinematográfica, fracasó, lo que volvió a colocar al borde de la quiebra a su empresa.

Fue interminable la lista de actrices que salieron a la luz en contra de la figura de Weinstein y que lo acusaron una y otra vez de haberse propasado en diversas situaciones.

En el siguiente video a continuación puede verse, sin embargo, como en un pasado Weinstein era muy amado en la industria de Hollywood, incluso por diversas estrellas que luego salieron a acusarlo frente a la prensa.

Otra cosa que es curiosa es que ahora, con el propósito de reivindicar su imagen, Weinstein estaría trabajando en un documental sobre su propia vida, indicó The New York Times. El reporte, que incluye episodios sobre su supuesta terapia para sanar su adicción al sexo, indica también que pese a que una gran cantidad de trabajadores de la industria se niega a hablar con él, existe una “larga lista” de productores interesados en contactarlo para contar su historia.

La cinta se sumaría así al film que prepara la cadena británica BBC con testimonios de varias de sus víctimas, además de declaraciones de directores, actores, abogados y periodistas, que dan más detalles de la historia de su estrepitosa caída.

Además, las autoridades señalaron que han estado conversando con las mujeres que aseguran haber sido acosadas o violadas por el exproductor de cine. Entre la evidencia hay registros telefónicos y médicos y ahora solo esperan la decisión del fiscal para formalizar una acusación.

El jefe de detectives de la Policía de Nueva York, Robert Boyce, aseguró que han recabado pruebas que permitirían llevar a juicio al exproductor de cine Harvey Weinstein, a quien más de 80 mujeres señalan de abusos y agresiones sexuales. Ahora solo esperan la decisión del fiscal de distrito que lleva el caso para concretar una acusación.

"Es su caso ahora", dijo Boyce a medios al dejar la decisión en manos del fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., quien hasta el momento no ha dado una respuesta. "Hemos acumulado suficiente evidencia" , agregó.

El detective jefe explicó que han conversado con mujeres en Los Ángeles e incluso en París que acusan a Weinstein de haberlas violado. La investigación arrancó tras un reporte de noviembre de la actriz y modelo estadounidense Paz de la Huerta, quien aseguró que el productor la había violado dos veces a finales de 2010. Para la policía, la denuncia es "creíble".

La actriz contó en un reportaje dela revista Vanity Fair que la primera vez fue en noviembre de 2010, cuando ella tenía 26 años. Weinstein le ofreció a la joven llevarla a su casa y una vez en la puerta le preguntó si podía entrar y tomarse un trago. De la Huerta aseguró que ya en la vivienda, "él comenzó a besarme y yo lo empujé (...) Él me empujó a la cama y sus pantalones se bajaron y me levantó la falda. Tuve miedo. No fue consensuado (...) Él me penetró". Después de eso, él le dijo que la llamaría y se marchó: "Me quedé en shock tirada en la cama", dijo.

La 2da vez fue en diciembre de ese mismo año. Ella llegaba a su edificio después de una sesión de fotos, había tomado algunos tragos. Y allí estaba Weinstein, en el lobby. Días antes, él la había llamado insistentemente a pesar de los pedidos de la joven de que ya no la molestara más. "Me dijo: 'Hablemos de esto en tu apartamento'", contó ella, que recuerda haber estado "muy asustada". De la Huerta le dijo que no, pero él se le fue encima: "No quiero hacer esto", recalcó la joven, pero el hombre la violó.