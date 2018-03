Una agenda completa y el recuerdo de Eliana Krawczyk

Estoy llevando al Parlasur, para las deliberaciones que se inician, la Agenda de Mujeres que recibió en estos días el impulso gubernamental que posicionó a la Argentina en el ejemplo latinoamericano.

No hay nada en las iniciativas del Presidente Mauricio Macri que no haya sido impulsado por nosotras, en el movimiento de mujeres, en la Agenda del Observatorio de Género, que fue parte central de la precandidatura de Ernesto Sanz para las elecciones primarias de Cambiemos.

No habría ninguna chance de estar viviendo este momento particular, incluida la decisión presidencial de no vetar las definiciones del Parlamento aún si fueran contrarias a sus convicciones sobre la despenalización voluntaria del embarazo.

Hay consenso total en ir contra la violencia de género. Y no es para menos. Las estadísticas argentinas, ahora confiables, dan cuenta de la dimensión del problema: En 2012 se registraron 22.577 hechos y en 2017, 86.700.

El 60% de las víctimas tiene entre 20 y 39 años. En Brasil mueren 17 por día y el pueblo uruguayo inició su conmemoración del Día de la Mujer conmovido por un femicidio en Salto. Similar situación en el resto de países miembros.



Otro consenso en la Argentina es el de enfrentar con el debate el tema del IVE (interrupción voluntaria del embarazo). El silencio no ayuda. Seriamente, es la paz de los cementerios.

Las decisiones argentinas las ponemos al servicio de un tiempo de mujeres en el Mercosur. A los reconocidos avances en Uruguay, sumemos que el 08/03 el Senado del Paraguay dio media sanción al proyecto de “Ley de Paridad Democrática”.

Hay que ampliar regionalemente la dimensión social en donde gran parte de los padecimientos de nuestros pueblos cobra dimensiones insoportables por ser mujer, negras, indias, coyas, migrantes y, fundamentalmente, pobres.

El Gobierno argentino se hizo cargo de muchas reivindicaciones del Paro Internacional de Mujeres o Huelga Internacional Feminista del 8-M, la que tuvo el propósito de enfrentar la violencia machista, la desigualdad de género ​y las distintas formas de opresión y discriminación contra las mujeres. Visibilizar la explotación y trato desigual en el ámbito del trabajo y la reproducción social. También, el compromiso de los derechos laborales de las mujeres afectados por la precarización, la desigualdad salarial y el acoso sexual en el lugar del trabajo.

En el 8M, el Presidente Macri anunció medidas para igual remuneración por igual trabajo, el respeto a nuestros derechos en las organizaciones sindicales, licencias para las mujeres víctimas de violencia de género, otras para “equilibrar el tiempo entre trabajo y familia” y más dentro de la “economía del trabajo”, entre ellos la ampliación de los beneficios de licencias por paternidad y maternidad.

A la preexistencia de las luchas femeninas en nuestros movimientos agrego en beneficio de estos anuncios, la idoneidad del Instituto Nacional de las Mujeres para convertir en normas y políticas públicas, las consignas de las movilizaciones y las agendas preexistentes en las singularidades políticas que integran Cambiemos.

El Día de la Mujer, el Presidente, de opinión distinta a la nuestra sobra la interrupción voluntaria del embarazo, dijo que no vetaría un Proyecto de Ley aprobado por el Parlamento y que resuelva la cuestión a nuestro favor. Esto es importante a los efectos del debate que ya tiene un Proyecto de 71 firmas de diputados/as de distintos grupos parlamentarios.



Soy una militante de la despenalización del aborto y trabajaré para que sea una realidad en la Región auspiciando el debate.

Debemos ir por una hora latinoamericana para la mujer con impulso desde el Mercosur y desde su Parlamento.



En éste soy autora de un Proyecto de Convergencia Legislativa para las cuestiones violencia de género y trata de personas.

Otro de protección a las/os jóvenes de nuestros países en el turismo intrarregional mochilero.

Ahora estoy presentando un proyecto para que se constituya una Comisión Especial de seguimiento y estudio de los derechos de la mujer, incluido la interrupción voluntaria del embarazo. Que contribuya con las normas y mejores prácticas regionales al debate argentino y difunda en la Región los resultados del mismo.

Así, me hago cargo de mis obligaciones de parlamentaria recogiendo las demandas de las movilizaciones argentinas de centenares de miles de mujeres y varones por nuestros derechos. Interpretando la esencia de sus reivindicaciones.

Obviamente desatiendo las insólitas declaraciones de las “burocracias organizacioncitas”. Las multitudes marchan, desde hace mucho tiempo, no teniendo en cuenta sus exageraciones. Lo hacen por más igualdad desde la soberanía de sus mentes sin reproducciones prepotentes de prácticas machistas.



Una consecuencia de las pretendida partidización, fue el olvido de alguien que recientemente conmovió a nuestro pueblo, Eliana Krawczyk, la única mujer que yace entre varones en el ARA San Juan en las profundadas del mar.



Que el trabajo y militancia de las mujeres de nuestros países, también se inspire en el ejemplo de lo que a Eliana se animó. En nombre de su memoria van mis iniciativas en las sesiones que se inician en el Parlasur.