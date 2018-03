Trump por presentar su plan de paz para M. Oriente y May podría culpar a Rusia por el exespía

El tema de tapa del diario The New York Times el lunes 12/3 se refiere a la purga llevada a cabo en noviembre de 2017 por el Gobierno saudita, que encarceló a cientos de empresarios influyentes -muchos de ellos, miembros de la familia real-. "Los sauditas usaron la coerción y el abuso para apoderarse de millones", titula el NYT. "En noviembre, el Gobierno saudita encerró a cientos de empresarios poderosos y figuras reales, en lo que dijo era una campaña contra la corrupción. Mientras el príncipe heredero saudita llega a USA a buscar inversiones, nuevos detalles echan dudas sobre sus reivindicaciones de un esfuerzo anti-corrupción transparente y legal." Otro tema tocado por el NYT es que mientras Donald Trump trabaja en pos de un acuerdo nuclear, podría estar cerca de matar otro: se refiere a Corea del Norte, en el primer caso, y a Irán en el segundo. "Irán y Corea del Norte estarán prestando atención a las decisiones del Presidene Trump con respecto a las ambiciones nucleares de cada país en los meses venideros." Otro asunto destacado en el NYT es que ya está casi listo el plan de paz para Medio Oriente. Aunque el portal se pregunta: "¿Está muerto antes de arrancar?". Es posible que Trump presente la propuesta de su administración pronto, a pesar de arriesgarse a un rápido rechazo por parte de los palestinos, y a haberse dedicado a otra disputa espinosa con Corea del Norte.

Para el diario The Washington Post, el tema del día es otro: "La Casa Blanca promete ayudar a armar a los maestros, se echa para atrás en subir la edad permitida para comprar armas." La administración de Trump también apoyó una ley para ajustar el sistema federal de chequeo de antecedentes, tras el tiroteo en una escuela de Florida el mes pasado. Muchos de los estudiantes sobrevivientes pidieron a los legisladores hacer más duras las restricciones a las armas, pero el plan de Trump no incluye cambios sustanciales a las leyes de armas. En otra noticia, una clínica de fertilidad de San Francisco avisó a sus pacientes que sus óvulos y embriones para uso futuro podrían haberse dañado. El incidente sucedió el 4/3 pero fue reconocido el domingo por la Clínica de Fertilidad del Pacífico, que sufrió una falla en el nitrógeno líquido en un tanque de almacenamiento que contiene el tejido de cientos de mujeres que albergan la esperanza de tener hijos en el futuro. Es la segunda admisión de este tipo en cuestión de días, luego de que un mal funcionamiento similar ocurriera en una clínica de Cleveland -no relacionada con la de San Francisco-. El Presidente ruso, Vladimir Putin, fue condenado por haber dicho que los judíos podrían haber manipulado la elección estadounidense. Durante una entrevista con NBC News, el Kremlin especuló que cualquiera podría haber tenido la culpa del suceso. Otro reportaje del Post refiere a Ivanka Trump, cómo ella navega entre 2 roles: hija del Presidente y asesora. Otro tema abordado por el diario es la situación de los católicos en la China rural, quienes temen por el futuro de su religión, mientras el Vaticano y Beijing están cerca de llegar a un acuerdo sobre la designación de obispos.

El alejamiento de la Casa Blanca de un movimiento en pos de aumentar la edad permitida para comprar armas es también el tema del día según The Wall Street Journal. En otro tema, ejecutivos automovilísticos europeos advirtieron que si Trump impone tarifas prohibitivas a las importaciones del sector automotor, podrían verse forzados a reducir la inversión en sus fábricas estadounidenses, amenazando el empleo en las fábricas de autos de productores extranjeros. Otro tema que aparece en la portada del WSJ es la elección de Pensilvania, que tendrá lugar el martes 13/3, y que es vista como una "prueba" por ambos partidos en USA.

La oferta pública inicial de Saudi Aramco fue demorada hasta 2019, le dijeron al Reino Unido, publica el Financial Times en la tapa. En otra noticia, el diario británico advierte que las multinacionales pagan menos impuestos que una década atrás. Ademas de otras noticias específicas referidas a empresas, el diario informa que Renault-Nissan apunta a lanzar la nueva generación de autos a batería para 2025. En otro tema tocado por el FT, se disparan las alarmas entre los judíos polacos por el impacto de una nueva ley sobre los crímenes nazis. Y por otro lado, Gran Bretaña considera aplicar sanciones a Rusia tras el envenenamiento del exespía. La Primera Ministra, Theresa May, liderará una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

El tema del ataque al exespía es la nota central del diario The Guardian. Es muy probable que la Primera Ministra 'eche la culpa a Rusia' por el envenenamiento mediante un agente nervioso, según el parlamentario conservador, Tom Tugendhat. En otro tema, los medios chinos responden ante los cuestionamientos a la movida de Xi Jinping para perpetuarse en el poder. The Guardian también publica que cayó un avión de US-Bangla Airlines en Katmandú, Nepal, con 71 personas a bordo. Al menos 38 fallecieron, según la policía. Otros tema que aparecen en The Guardian:

Japón: El futuro político de Shinzo Abe en duda, al tiempo que se relaciona a su esposa con un escándalo de nepotismo.

Filipinas: La mujer que enfrenta a Duterte en la pelea por la libertad de prensa

Venta de armas: Casi la mitad de las exportaciones estadounidenses van hacia el Medio Oriente.

The Japan Times tiene como tema central que el ministerio de Finanzas de Japón admitió haber redactado de manera secreta los documentos oficiales sobre el escándalo de venta de tierras estatales al operador escolar nacionalista, Moritomo Gakuen. La revelación podría tener implicaciones dramáticas para la administración de Shinzo Abe. El ministerio de Finanzas admitió haber hecho una docena de tachaduras en 14 documentos que se relaciones con el tema. Los temas eliminados incluían referencias al Primer Ministro y su esposa. En otro tema, The Japan Times advierte que, si bien la expectativa ante la cumbre entre Trump Kim Jong-un es alta, es improbable que Corea del Norte se deshaga de su 'atesorada espada nueclear' pronto. Otro asunto interesante es que el Partido Liberal Democrático de Japón está entrando en una fase crítica de debate sobre uno de los asuntos políticos más calientes desde la posguerra: si el Artículo 9 de la Constitución -el que estipula la renuncia de Japón a la guerra- debería ser revisado, y de qué manera. Hay un incremento en la retórica violenta de monjes budistas de línea dura en Asia, lo que desafía los estereotipos, advierte en otra noticia The Japan Times.

The Moscow Times tiene como tema central que los salarios de los trabajadores del estado ruso han dado un salto desde que Putin lanzara su intento de reelección. Por otro lado, el Kremlin dijo que el ataque en Gran Bretaña no es un asunto del Gobierno ruso. La Unión Europea extiende las sanciones por la crisis en Ucrania. Y en Siberia, usaron 300 autos para recrear un retrato enorme de Putin. "Nuestra acción no tiene nada que ver con las elecciones", dijo el organizador. Por otro lado, un hombre fuerte del fútbol ruso en Grecia entró al estadio con un arma y amenazó al referí.

El tema central del diario israelí, Haaretz, es que en Siria las mujeres son explotadas por quienes están allí para ayudarlas. Se ven forzadas a tener sexo a cambio de alimento. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su compañero de coalición ultraortodoxo, llegaron a un acuerdo para avanzar con la ley que les otorga a los miembros de esta comunidad la exención de tener que ir al Ejército. La ley está en el centro de una crisis de coalición que podría derivar en elecciones adelantadas. El fin de semana, el Ejército israelí utilizó por primera vez drones que lanzaban gases lacrimógenos para dispersar protestas en Gaza. Otra noticia tratada en Haaretz es que se cree que Qatar tendría información dañina sobre Jared Kushner.

El tema central presentado en el South China Morning Post es que aumenta la venta de armas chinas, mientras el país compite con USA por la influencia global. El mensaje del Presidente chino, Xi Jinping, al máximo asesor de seguridad del Presidente surcoreano, Moon Jae-in, durante su encuentro, fue que la crisis nuclear de Corea del Norte se encuentra en una encrucijada, y que Washington y Pyongyang deberían hablar lo antes posible. Otro tema tocado por el SCMP es la elección que se avecina en Malasia, cuyo posible resultado los académicos están encontrando muy difícil de predecir.

"Goldman (Sachs) nombró a David Solomon como el próximo en la línea para reemplazar al CEO, (Lloyd) Blankfein", titula Bloomberg. Por otro lado, advierte que se cree que el fiscal especial para la investigación de la trama rusa, Robert Mueller, podría estar por terminar de investigar si el Presidente Trump obstruyó la justicia, sin embargo podría demorar en tomar una decisión. En otro tema, Bloomberg advierte que los hegde funds que usan la Inteligencia Artificial, acaban de tener su peor mes de la historia. Por otro lado, según Bloomberg Economics, si se desatara una guerra comercial a gran escala, podría costarle US$ 470 millones a la economía global.