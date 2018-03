Helicóptero caído en NY: Murió una argentina

Una de las cinco víctimas fatales que dejó el accidente de un helicóptero en el East River de Nueva York este domingo por la noche es una argentina. Se trata de la correntina Carla Vallejos Blanco, una publicista de 28 años.

El helicóptero se precipitó este domingo en la costa este de Manhattan con seis pasajeros a bordo, y sólo el piloto se salvó de la tragedia. Como el helicóptero se hundió, permanecieron muchas horas sumergidos.



La información fue confirmada por el consulado argentino en Nueva York. “Había estado con una amiga, que fue con quien estuvimos en contacto. Acabo de cortar con ella, estamos en contacto permanente. Con ella estamos tratando de resolver algunas cuestiones, porque al estar la familia tan lejos, necesitamos a alguien cercano que nos facilite algunos de los trámites que estamos realizando”, dijo a C5N el cónsul Mateo Estreme.



“Se hablaba de una producción fotográfica. Yo lo que entiendo es que fue un vuelo de turismo. Tradicionalmente estos vuelos de Liberty, que es la agencia, los toman los turistas para sacar fotos de Manhattan desde el cielo”, agregó Estreme.

El piloto Richard Vance, único sobreviviente, aseguró ante los investigadores que el siniestro fue provocado por un equipaje mal ubicado que accionó el botón de emergencia que corta el suministro de combustible.

Los pasajeros murieron porque no pudieron desabrochar los cinturones de seguridad, lo que sí pudo hacer el piloto, que fue rescatado en las gélidas aguas del Río Este.

Así se caía el helicóptero, según lo captó la cámara de un testigo:

All 5 passengers died after a helicopter crashed into Manhattan's East River Sunday evening.



The pilot "freed himself" and was cut out of a harness by personnel on an FDNY boat, Fire Department of New York City Commissioner Daniel Nigro said. https://t.co/JdAj8X3hNj pic.twitter.com/yBrqx6Bk4W