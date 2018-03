Detuvieron al presunto "loco de Palermo"

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que sería quien golpeó brutalmente, sin mediar palabra alguna, a una mujer en el barrio porteño de Palermo. El presunto agresor fue detenido en la zona, en Las Heras y Pueyrredón, ante el llamado de un vecino que lo habría identificado.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía 54, a cargo de Claudia Katok, que deberá determinar si efectivamente se trata del hombre captado por la cámara de seguridad golpeando a una mujer.



La escena fue registrada por las cámaras de seguridad de un edificio, del día 20 de febrero, a las 11.00 en avenida Las Heras y Jerónimo Salguero, y se viralizaron durante el fin de semana por una publicación que realizó el hijo de la víctima.





"Sentí un golpe terrible, pensé que se había caído una maceta o algo de algún balcón, porque no vi nada. Estoy mal emocionalmente, es una cosa que no te la esperás", dijo angustiada la mujer, que todavía se recupera de las lesiones. "No me dijo nada, me tomó de sorpresa, no entendí nada", explicó.



La agresión se produjo el martes 20 de febrero por la mañana en Las Heras y Salguero, en pleno barrio de Palermo. Al momento del hecho la mujer, de 63 años, estaba de espaldas y le quitaba la cadena de seguridad a su bicicleta. El atacante le pegó un puñetazo en la cara y la desestabilizó, mientras que el hombre siguió de largo como si nada, después del golpe. La mujer cayó sobre un auto que estaba estacionado y además impactó contra la vereda.



"Todavía no lo pude ver entero el video. De hecho tocan el tema y me siento mal. Siento dolor por los golpes, me duelen las encías pero también las costillas ya que, cuando caí, impacté contra el auto y el cordón de la vereda", dijo la mujer, a casi una semana de la agresión, después de haber hecho la denuncia en la comisaría 53° de la Policía de la Ciudad.



"No me dijo nada, me tomó de sorpresa, no entendí nada", dijo la mujer. Además reveló que los testigos no la ayudaron y que incluso que se trataban de un caso de violencia de género. La agredida explicó que no fue así y que desconoce al hombre que la golpeó.



"Fui a la verdulería que está por la zona a preguntar si habían visto algo y me dijeron que pensaron que se trataba de mi marido", contó, en una entrevista a "Nosotros a la mañana". "Nada que ver. Si yo me daba vuelta le daba con el hierro de la bicicleta para defenderme", dijo la mujer.



Según las imágenes del hecho el atacante en ningún momento tuvo intención de robo. "Claramente su única intención es golpear y ni le dirige la palabra", dijo el hijo de la víctima, que difundió el material a través de su cuenta de Twitter.

"Nadie se metió porque no entendían el por qué de la trompada", aclaró Gustavo, el encargado del edificio cuya cámara de seguridad filmó la brutal escena, en diálogo con A24.



"Yo lo único que veo, desde adentro del edificio, es caer la bicicleta y dije 'uy, se chocó el parador de bicis', pero después ví la cámara de seguridad y no", explicó Gustavo. La mujer salía del centro de estética y mientras le sacaba el candado a la bicicleta el agresor la golpeó por la espalda.



Varios vecinos aseguraron que no es la primera vez que ese hombre ataca sin motivo alguno en la zona y por eso lo denominaron "el loco de Palermo".