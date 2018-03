La terapia de rehabilitación sexual de 47.000 euros de Harvey Weinstein

Un portavoz de Weinstein tuvo contacto con la revista Vanity Fair para afirmar que Weinstein hace tiempo que completó el programa de 45 días y que ha permanecido allí en busca de terapia adicional para "gestión de la ira, nutrición, y varios comportamientos adictivos".

De paso, el portavoz añadió una declaración del abogado de Weinstein, Ben Brafman, sobre su posible detención: "Se me ha notificado que aún no se ha autorizado la presentación de cargos contra el señor Weinstein y que su arresto no es inminente".

La información original del New York Times asegura que Weinstein ha recibido tratamiento en algún momento de estos meses en el Gentle Path at the Meadows, un centro de rehabilitación para hombres con problemas de adicción al sexo a escasa distancia de Scottsdale Arizona. Es la propia web de la clínica la que asegura que el programa de seis semanas es necesario para proporcionar tratamiento efectivo y para “preparar a cada paciente para un proceso de recuperación contínua con recomendaciones para evitar recaídas”.

El programa cuesta más de 47.000 euros. Según afirma Vanity Fair, incluye terapias como la equina o la de expresión artística, meditación profunda, yoga, tai chi, terapia individual y de grupo, más un taller de “mindfulness” para rehabilitación. Además, las cámaras y los móviles están prohibidos para los pacientes.