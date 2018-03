Racistas dejan paquetes explosivos en hogares de negros: Van 2 muertos

dijo la policía.



El último incidente ocurrió este lunes 12/03 por la mañana; el otro el 2 de marzo. En ambos casos, un residente recibió un paquete que explotó cuando se abrió.



Los paquetes no se entregaron a través de ningún servicio de correo y ambos hogares son de personas negras. Un niño de 17 años murió este lunes y una mujer fue transportada con lesiones que no ponen en peligro su vida. Otro hombre murió a causa de sus heridas en la explosión del 2 de marzo.



Ambos casos están siendo investigados como homicidios, dijo el jefe de Policía de Austin, Brian Manley, durante una conferencia de prensa el lunes. La policía advirtió al público sobre el manejo de paquetes que no están esperando.



"Si ha recibido un paquete que se ha dejado en la puerta de su casa o en su patio o en la entrada de su casa y no lo esperaba o es de alguien que no conoce, llámenos", dijo Manley. La policía local, así como agencias como el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están trabajando en el caso.



"Este es el tercero de lo que creemos que son incidentes relacionados en los últimos 10 días", dijo el jefe de policía de Austin, Brian Manley, en una conferencia de prensa."Imploramos a la comunidad, si sabe algo sobre estos ataques, es imperativo que lo diga", apuntó.



Asimismo, la oficina del gobernador de Texas ofreció una recompensa de 15.000 dólares por información que conduzca al arresto del culpable. "Quiero asegurarles a todos los texanos, y especialmente a los de Austin, que los agentes de la fuerza pública locales, estatales y federales están trabajando diligentemente para encontrar a los responsables de estos crímenes atroces", dijo el gobernador Greg Abbott en un comunicado.