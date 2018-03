“Hay un clima de decepción para muchos”

“No respiro otro clima, lo que tengo es mucho temor frente a una grieta que se va profundizando. Veo una gran grieta sobre todo en los medios de comunicación, acompañada de una gran violencia” , comenzó diciendo el periodista Juan Bautista Yofre acerca de la figura del presidente Mauricio Macri en el país.

Por otro lado, dijo que nota al presidente cansado y que la confianza con la gente se logra con un gran liderazgo.

“Los empresarios en el momento del Gobierno de Ménem no asumían ningún tipo de responsabilidad. La falta de compromiso se logra con una personalidad fuerte.”

"Lo que quiero decir es que es la época Menem hubo hiperinflación, era un presidente con carácter aunque no parecía y tenía un presidente de economía con el que se entendía. Hoy, por ejemplo, Marcos Peña les ha dicho a los empresarios que no destacan las cosas positivas del Gobierno. Tengo la sensación de que lo mismo qué pasó con los radicales para con los empresarios, no los consultan. Acá hay un clima donde se toma decisiones sin ver a la sociedad”, confesó.

Por otro lado, dijo que en el país va a ser falta hacer más sacrificios, pero que ve con satisfacción que el presidente tome un avión de línea para dirigirse a otro país.

Además, el periodista comparó el actual Gobierno con el de Carlos Ménem y destacó que la antigua figura de este último era eficaz y correcta con respecto a las necesidades del país.