Un ex dirigente grondonista denunció que “a la AFA la maneja Boca”

Este lunes (12/03) volvió a explotar la polémica debido a que volvieron a agitarse rumores acerca de la influencia que tiene el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en que los supuestos malos arbitrajes beneficiarían al club de la ‘Ribera’.

Ante estas versiones, el abogado y ex integrante del Tribunal de Disciplina, Luis Parietti, denunció este lunes (12/03) en declaraciones periodísticas que “a la AFA la maneja Boca” y opinó que el organismo que integró “está hecho a medida de (Daniel) Angelici”.

En un reportaje que concedió a la agencia Noticias Argentina, el abogado especializado en derecho deportivo declaró que “sacar un fallo en contra de Boca es para quilombo” y reconoció que “Sergio Fernández, la persona que maneja el Tribunal, es afín a Angelici”.

Además, opinó que los cambios hechos en ese organismo “favorecen a Boca y a los que tienen una cuota de poder” dentro del edificio de la calle Viamonte.

Parietti reveló que un mes antes de su salida, efectivizada en la última Asamblea de dirigentes, “tuve una reunión con Angelici y Tapia, en la que el primero era sólo el que hablaba” y definió como “matrimonio por conveniencia” a la relación entre el presidente y vice de AFA.

Por consiguiente, Luis Parietti explicó a Noticias Argentinas que “mi salida se dio en la última Asamblea. Venía viendo que querían hacer un Tribunal a medida de Angelici. Y en la asamblea, no aparecí en los nombres del Tribunal. Lo veía venir ya un mes antes que eso podía pasar. No me moví para evitarlo porque no me gustaba cómo se iba a manejar el Tribunal y la AFA. No tengo nada que ver con esta gente”.

Por lo tanto, Parietti confesó que “en reuniones que tuve que ví determinadas cosas. Hay un presidente como Tapia que trata de quedar bien él, pero que es temeroso. Y que aparece un dirigente a los gritos, diciendo cuál es el fallo que quiere que salga del Tribunal” y añadió que “(Pablo, uno de los más cercanos a “Chiqui”) Toviggino. Eso se dio con el fallo de Comunicaciones-Riestra. Entró a los gritos y diciendo que debía salir de tal manera”.

También, Luis Parietti indicó a acerca de los fallos arbitrales que beneficiarían a Boca que “lo ves en todos lados. En la cancha también se nota con los arbitrajes. Hoy noto muchas desprolijidades” aunque aseguró que “esto ocurrió toda la vida que te llamen directivos, pero está en uno explicar las cosas. Si vos aplicás el reglamento tal como está, nos quedamos sin fútbol en un mes por sanciones y castigos duros. Hay que interpretarlo, saber de fútbol. En su momento, venía Julio (Grondona) y quizás puteaba porque no le gustaba un fallo, le explicabas y entendía”.

Cuando se le consultó en qué pasaría si salía un fallo del Tribunal de Disciplina contra Boca, respondió que “es para quilombo. Más porque el muchacho que maneja el Tribunal es una persona afín a Angelici como lo es Sergio Fernández. Él tiene esa banca y aprovecha que el presidente de la casa es un títere. Tapia hizo privar sus intereses personales como arrastrarnos a todos nosotros a tirar abajo a la Comisión Normalizadora con un fallo, algo de lo que me arrepentí, más allá que la gestión de la CN fue mala”.

Por otra parte, el abogado afirmó que “la casa la maneja en serio Boca. Yo tuve una reunión con Angelici y Tapia, que sólo miraba, mientras Angelici era el que hablaba” y agregó que “eso fue un mes antes de las elecciones. Ahí me di cuenta que me tenía que ir, que mi ciclo estaba terminado. Los cargos claves los maneja alguien vinculado a Boca. La AFA es una escribanía: el que es amigo le doy un partido y al que no, tres. Fijate lo que pasó con Lisandro López, que dio una patada para sancionarlo con tres fechas, y sólo le dieron una. Se falla más por los intereses de los clubes amigos que por el bien de la propia AFA”.

Por lo tanto, el ex titular del Tribunal de Disciplina de la AFA alertó en que “hay una política que tiene una clara intención en el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas. Decir que Macri pone los árbitros y digita el fútbol es una locura, sí está claro que hay un negocio a partir de Boca. Boca vende y luego vienen los demás”.

Las sospechas acerca de que malos arbitrajes beneficiarían a Boca aparecieron en el partido que el ‘Ciclón’ igualó con el ‘Xeneize’ 1-1 con el mal desempeño de Silvio Trucco y el encuentro que empataron River Plate y Godoy Cruz de Mendoza 2-2 en el estadio Monumental con la pésima actuación de Jorge Baliño con cánticos contra Macri en sus tribunas.

Los hinchas ‘millonarios’ cantaron en los cuatro costados del Monumental contra el presidente Macri, por tres fallos que habrían perjudicado a los riverplatenses: un penal no cobrado, un gol del “Tomba” en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que el árbitro Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área. El mal arbitraje fue atribuido al presidente de la Nación mediante cantos en su contra.

El Monumental no aguantó más y cambió los silbidos e insultos hacia Jorge Baliño por una fuerte acusación al presidente: “Mauricio Macri, la p. que te parió, Mauricio Macri, la p. que te parió”.

En medio de esta polémica, el ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, cuestionó en declaraciones que concedió a Radio Mitre que la reunión que mantuvo el martes 20/02 Macri junto a Guillermo Barros Schelotto en la Casa Rosada, habló de su relación con el presidente de la Nación y opinó sobre el poder que tiene Boca en la AFA y el condicionamiento de los árbitros.

“Me pareció raro que reciba a Guillermo en la Casa Rosada”, soltó Tinelli sobre la visita del DT xeneize a casa de Gobierno luego del polémico arbitraje de Baliño en el Monumental. “Hay que cuidar las formas porque puede llevar a suspicacias”, agregó el empresario en referencia a todas las conjeturas y sospechas de las que se hablan sobre una hipotética conspiración en favor de Boca.

En diálogo con Radio Mitre, realizó una radiografía de los dirigentes que son hinchas de Boca en la AFA, al margen de Macri y Carlos Mac Allister (secretario de Deportes de la Nación): el presidente (Claudio ‘Chiqui’ Tapia), el vicepresidente primero (Daniel Angelici), el presidente del Tribunal de Apelaciones (Héctor Luis Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Ética (Raúl Omar Plee) y el presidente de la Comisión Electoral (Mariano Claria).

“El poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca”, sentenció Tinelli, quien recordó que Angelici le había bajado el pulgar para ser la máxima autoridad en AFA por su fanatismo por San Lorenzo y remarcó que antes de forjar una alianza con Hugo Moyano, Tapia se unió al presidente de Boca.

Tras los duros conceptos de Tinelli, ‘Chiqui’ Tapia rompió el silencio y habló sobre la actuación de los arbitrajes y las sospechas sobre una supuesta ayuda a Boca Juniors, puntero de la Superliga. En un reportaje que concedió a Radio Continental, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró que “si Boca va puntero hace 400 y pico de días por algo es. Yo soy el primero que quiero que haya más transparencia en el fútbol”.

Al respecto, Tapia deslizó que “cuando uno instala algo, solo el tiempo te da la posibilidad de demostrar que no es así. No está bien mezclar e insultar al presidente de la Nación en la cancha” y agregó que “no es liviano lo que se le está haciendo pensar al hincha. Pueden haber errores arbitrales, pero son seres humanos. (Horacio) Elizondo tiene la responsabilidad de conducir y marcar los errores”.

Por eso, el titular de la casa madre del fútbol argentino intentó calmar las aguas al referirse a las constantes críticas en su contra en que “no me afectan las declaraciones sobre mí, quizás sí a mi familia, porque yo soy padre. Hay gente malintencionada. Después de lo que hemos vivido, hay que ayudar y construir desde adentro” y subrayó que “yo no veo fantasmas, a alguno le puede molestar de dónde uno salió o de dónde viene”.

Por último, el presidente de Independiente y líder del sindicado de camioneros, Hugo Moyano, salió al cruce de los dichos de ‘Chiqui’ Tapia en que “no sé si es el fútbol lo maneja Macri, yo no lo veo, aunque puede que tenga alguna influencia. Pero si puede beneficiar a Boca, lo va a hacer”. Posteriormente, Moyano cargó contra Claudio Tapia en que “quizás Tapia, mi yerno, no se enteró que lo están influenciado”.