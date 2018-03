“En Argentina falta un equipo económico, me aflige que no haya un líder”

Para el Presidente Mauricio Macri “lo peor ya pasó”, pero para algunos economistas el escenario en la Argentina aún no está tan sólido. El Gobierno promete una inflación del 15% y un crecimiento de más del 3%, pero todos estos planteamientos quedan “flojos” cuando no se sabe ni siquiera quién da las órdenes y lineamientos para llevar a cabo un proyecto económico en la nación, o al menos así con considera Domingo Cavallo, quien durante su intervención en el programa La Mirada transmitido por Canal 26 aseguró que, aunque quiere “que le vaya bien al Gobierno”, el Estado tiene la debilidad de no tener ni siquiera un equipo conformado, “me aflige que no haya un líder”, declaró.

“Para mí lo que falta es un equipo económico, por ejemplo, nos dicen que Sturzenegger no forma parte del equipo económico y generan toda esta ficción de que él es un banco independiente. En un país como Argentina, cómo no va a formar parte del Banco Central de un equipo en el cual discutan como van a armonizar las distintas piezas de la economía, no entiendo”, sentenció Cavallo.

Y agregó: “Es un gran error de Macri no querer tener un Cavallo, yo le aconsejaría que designe un ministro de economía, que designe un verdadero equipo económico y que se asegure que tengan ganas de trabajar y no se tengan antipatía los unos con los otros… A mí me parece que el hecho de que no se sepa bien quien toma las decisiones finales no es bueno… Yo quiero que a este Gobierno le vaya bien, no es una crítica, es una opinión”.

El periodista Roberto García, quien conduce el programa televisivo, le preguntó a Cavallo sobre las metas de inflación que aspira a alcanzar el Gobierno de la Nación, a lo que el especialista respondió: Yo creo que se podrían llegar a cumplir, no quiero predecir lo contrario pero obviamente que no es tan fácil, además el Gobierno está tomando demasiados riesgos en esto de depender tanto de que nos sigan prestando, en momentos en el que nadie sabe bien cómo va a ser el curso de la economía mundial, explicó.

Qué pasa con el dólar en el país fue una de las interrogantes, que para muchos, es un síntoma de lo que sucede con la economía argentina. Cavallo opinó al respecto y sentenció: “Ocurre que el Banco Central ha estado funcionando sobre la base de una interpretación de la realidad que es teóricamente consistente, pero que en un aspecto no refleja la realidad en sí. El modelo de metas de inflación que se aplica en muchos países indica que la política monetaria utilizando la tasa de interés como indicador para inducir expectativas de inflación a la baja es una interpretación de cómo funciona el mercado monetario y la economía, pero en mi opinión excepto en aquellos países que tienen historias con la dolarización provocada por la hiperinflación o dolarización de derecho, es decir en Argentina, la volatilidad, lejos de disminuir la demanda de dólares, aumenta”, detalló el especialista.

Además Cavallo sugirió que “el modelo que Argentina tiene que adoptar es el de Perú”, un país con metas de inflación y el crecimiento más alto de Latinoamérica.

Domingo Cavallo es un personaje clave de la historia contemporánea Argentina, y uno de los más polémicos. Fue el padre de la convertibilidad del peso con el dólar que a partir de 1991 acabó con la hiperinflación que atravesaba el país en esa época. Fernando De la Rúa lo llamó de nuevo en 2001, en un intento desesperado por salvar el modelo. Siete meses después Argentina vivió la peor crisis de su historia, que acabó en el corralito. Desde entonces Cavallo es odiado por millones de argentinos y todo el modelo que implementó lo llevó incluso a pasar por la cárcel.