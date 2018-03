FRAMAC, otro escándalo offshore de los Macri

Mientras Mauricio Macri sigue lidiando con las revelaciones de los Panamá Papers, surgió otra operatoria con una sociedad offshore que lo salpica. Se trata de un autopréstamo entre firmas de la familia presidencial por un total de US$49.162.277 sin intereses ni plazos de devolución que 10 años después seguiría circulando por paraísos fiscales.

Según la investigación que revela este martes (13/3) el diario Página/12, la empresa Framac International LLP (Acrónonimo de Franco Macri), una offshore británica, le habría prestado a la familia del presidente US$49.162.277 libres de intereses y sin plazos de devolución.

Pero Franco habría hecho pasar esa transacción por un crédito de otra de sus firmas: Sideco Americana, aunque en los balances de la misma no figura el préstamo.

Desde la transacción original de 2008 surge después un entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales de la familia Macri desde el Reino Unido pero, y durante más de diez años, por otros paraísos fiscales como Austria, Uruguay, Suiza, Dubai y Hong Kong.

La firma Framac sería manejada por el padre del presidente desde 2012, aunque su origen fue en 2008. El préstamo de US$49 millones no se encuentra en los registros de Sideco.

Según Página/12, desde la empresa aseguraron que “todas las operaciones de la compañía están registradas”.

Según los archivos del Companies House, el registro de sociedades británico, a partir de 2012, Franco comenzó a figurar como el beneficiario final de Framac International LLP y controlaría al menos, un 75% de la compañía que administraría desde Uruguay.

Sobre Framac, el matutino cuenta que la firma británica de Franco Macri, nació el 28 de marzo de 2008. Declara dedicarse a la administración de inversiones y tuvo entre sus fundadores a dos sociedades radicadas en Suiza: T&F Tax and Finance SA y Jeremyn Trust. La conformación inicial no duró mucho ya que el segundo de sus miembros originarios renunció y a las pocas semanas fue reemplazado por Saminvant GmbH de Austria. “Durante el período la LLP ingresó en una transacción, en el curso ordinario del negocio, con una firma vinculada. La operación en la que ingresó, y su balance al 31 de diciembre, es la siguiente: Préstamo de Sideco Americana SA por 49.162.277 dólares”, reporta la empresa a fines de 2008 para precisar que “Sideco Americana es la empresa controlante de Saminvint GmbH. El préstamo no paga intereses y no tiene fecha fija de cancelación”.

Así las cosas, los Macri en Argentina se otorgaron un flexible y multimillonario crédito a su firma británica. Pero no es identificable en los registros de Sideco Americana.

Framac declara haber utilizado parte del préstamo para otorgar otro en similares condiciones por 4,8 millones de dólares al Macri Group HK Limited. Framac International LLP registró ese año un retroceso mayor al monto del préstamo otorgado a la firma hongkonesa. Las tenencias bancarias cayeron de 49 a 42 millones de dólares ya que también “financió” a otras compañías o individuos pero los documentos no precisan quiénes fueron los beneficiarios. Los fondos alojados en entidades financieras por Framac continuarán consumiéndose entre 2010 y 2016 sin precisar a quién se le otorgan los préstamos para reducirse hasta los 3 millones de dólares, precisó Página/12.

Los registros británicos del Companies House muestran, a partir de 2012, cambios en la composición de la empresa cuando el último de los miembros originarios, la firma suiza T&F Tax and Finance SA, es reemplazada por Milman Holdings LTD de Dubai. Entonces, la empresa británica a la que la matriz del Grupo Macri le prestó cerca de 50 millones de dólares pasó a estar controlada desde Austria y Dubai. Es a partir de ese balance cuando la empresa declara que tiene una subsidiaria registrada en Irlanda denominada Hadrian Consulting Limited y suma así un nuevo destino al recorrido de Framac por la red global de servicios financieros offshore.

Antes de terminar el año la composición de Framac International LLP vuelve a cambiar con la salida de la vienesa Saminvant GmbH. En su reemplazo será nombrada una uruguaya llamada Yecolin SA. Esa empresa es en la actualidad la dueña de la sociedad británica que durante una década distribuyó cerca de 49 millones de dólares alrededor del mundo. El propietario es el padre del presidente, Franco Macri, que figura como “individuo con participación significativa” en los registros del Companies House a partir del 6 de abril de 2016. Tres días antes los Panama Papers habían revelado la existencia de la offshore bahameña Fleg Trading donde compartía el directorio con sus hijos Mariano y Mauricio.

Durante los últimos meses, funcionarios de Cambiemos, como Valentín Díaz Guilligan, Luis Caputo y Leandro Cuccioli se vieron envueltos en escándalos por ser titulares o partícipes de empresas en paraísos fiscales.