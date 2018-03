Metrodelegados convocan a un paro desde las 20:00 por los vagones con asbesto

"Le exigimos a Sbase, Metrovías y al Gobierno porteño la conformación de una comisión con los técnicos que dispongan para revisar que todos los trenes CAF 6000 de la línea B no tengan esa sustancia. También que los trabajadores que tuvieron contacto se hagan estudios", fue el reclamo de Roberto Pianelli, líder de los metrodelegados del subte.

En consecuencia, decidieron interrumpir el servicio de todas las líneas del subte y Premetro desde las 20:00 de este martes 13/03, por ende no afectará a los usuarios en hora pico.

"No vamos a esperar lo que pasó en Madrid, que se enteraron de esto luego de tres trabajadores con cáncer, no queremos llegar a esta situación", agregó Pianelli en conferencia de prensa.

A principios de marzo, la Comunidad de Madrid pidió la apertura de una investigación sobre la venta de formaciones de subte que la capital española le vendió a la Ciudad de Buenos Aires en 2011, porque estos contenían material prohibido por la ley desde 2003.

Luego de que se confirmara la presencia de asbesto en las formaciones, una sustancia cancerígena, la empresa que controla el funcionamiento de los subtes decidió retirar 3 de ellas de circulación en febrero último.

Cuando se realizó la compra, el jefe de Gobierno porteño era Mauricio Macri, hoy Presidente de la Nación. Se trata de tres formaciones CAF 5000 adquiridas en 2011 y que estaban en circulación desde abril de 2013.

El delegado también mencionó que "el Gobierno compró una flota de 14 trenes de la empresa CAF, de los cuales 11 están funcionado. En Madrid detectaron que estos trenes también contienen esta sustancia".

"No nos dieron respuesta desde la subsecretaria de Trabajo o desde la empresa, no hay una salida para que los usuarios y los trabajadores se queden tranquilos de no estar en formaciones que producen cáncer de pulmón a quien lo pueda inhalar. Frente a esta situación, hemos decidido convocar a un paro desde las 20 de hoy hasta que finalice el servicio", agregó Pianelli.