Ahora, quien no quiere una interna con el PRO es Lousteau

Los giros de la política. Pocos meses atrás, el diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau, reclamaba furiosamente una interna con Elisa Carrió (Vamos Juntos), pero la chaqueña y Horacio Rodríguez Larreta se lo negaron. Ahora, con las (supuestas) puertas abiertas a conformar Cambiemos con el radicalismo porteño, que Lousteau integra, el ex embajador descartó esa posibilidad, al menos por ahora.

Duras críticas al socialista ex ECO Roy Cortina, lo que muestra una escena política con cada vez menos aliados para Lousteau.

Martín Lousteau rechazó anoche la posibilidad de realizar una interna con el PRO para armar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, algo que la UCR ─partido del cual es afiliado─ había reclamado en elecciones anteriores.

Martín Lousteau en "Animales sueltos", de Alejandro Fantino - 12/03/18



Durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, el diputado de la Nación dejó ese mensaje, no sin antes criticar con dureza a un ex aliado, el legislador porteño Roy Cortina. El socialista postuló a Lousteau como candidato a presidente en 2019. Sobre esto, Lousteau afirmó "Roy Cortina no está en nuestro espacio, él se fue de nuestro espacio, no es nuestro vocero, se fue porque quiso tener un cargo indirecto que le dio Rodríguez Larreta" y sobre su vencedor en las elecciones de 2015 agregó "Larreta todo lo que puede comprar lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende".

Luego fue consultado sobre una posible interna dentro de Cambiemos para el 2019, escenario que habría habilitado el presidente Mauricio Macri para la Ciudad y que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta apoyó públicamente.

"Nosotros tenemos una visión absolutamente diferente que el PRO de la Ciudad. Me canso de contarlo. Nosotros hemos pedido internas en varias oportunidades, con una condición: ¿se pueden decir las cosas como son? A mí me parece que el PRO no tiene esa amplitud. No quiere que las cosas se discutan de cara a la gente, por eso le costó tanto a Gabriela Michetti ─manifestó el diputado de la UCR", afirmó el economista.

A eso agregó "nosotros tenemos una identidad, tenemos una visión del país, tenemos un diagnóstico de la Ciudad, no creemos en el marketing... ¿Se pueden decir esas cosas en una interna? Aparentemente no".