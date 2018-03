A 1 día del Boca-River en Mendoza explotó la reventa hasta $13.000

A tan solo un día para que se ponga en marcha el Superclásico que animarán Boca Juniors y River Plate en la provincia de Mendoza que corresponde a la final de la Supercopa Argentina 2018, las entradas populares se agotaron en menos de media hora en la preventa en un sitio de Internet.

En el mercado informal se han detectado generales a 3.200 pesos (su valor era de 800 pesos) y una platea preferencial llega a ofrecerse a más de 13.000 pesos cuando los precios oficiales oscilaban entre 2.200 y 3.200 pesos.

Esto significa que se está pidiendo más que lo que vale una entrada económica en el Mundial de Rusia por la que debe abonarse menos de 10.000 pesos.

Incluso el ingenio salió a la cancha dado que, como no se puede realizar este tip de ventas, los vendedores camuflan sus operaciones vía Internet bajo el nombre de “cable USB” o “pendrive”.

Cabe recordarse que hace varios días, previo al inicio de la venta de entradas, en diferentes webs de empresas internacionales como StubHub o Via Go Go ofrecían localidades por costos muy superiores a los originales. En esa oportunidad una platea valía 17.000 pesos aunque al tener poca demanda el valor fue disminuyendo.

La venta de populares se realizó el miércoles a través de la web. Arrancó a las 10 y en 15 minutos apareció el cartel de “entradas agotadas”. Esta situación provocó malestar, dudas por la transparencia del método utilizado y una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza.