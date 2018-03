PSG zafa del castigo de la UEFA y Nike ayuda al Real Madrid para comprar a Neymar

El delantero brasileño Neymar quedó cerca de desembarcar en el Real Madrid gracias a un movimiento estratégico de Nike. La empresa norteamericana estaría dispuesta a financiar parte del traspaso del brasileño desde el PSG al Madrid a cambio de convertirse en patrocinador del equipo "Merengue”. La posible llegada de Neymar el equipo ‘blanco’ podría comenzar a gestarse antes del inicio del Mundial, el conjunto ‘blanco’ deberá liberarse de varias estrellas para no exceder el Fair Play financiero. El PSG, quien se rehúsa a vender al astro brasileño pero no descarta la opción si el ex azulgrana se lo propone, solo aceptará una oferta que comience en los 400 millones de euros para así poder recuperar su inversión.

