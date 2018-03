'Heidifobia', la feroz campaña opositora contra Vidal

"Mauricio ha puesto a una mujer increíble que es Vidal. Vidal va a hacer lo que no se ha hecho en la provincia en 50 años, 40 años, 20 años", había dicho Franco Macri, a la vez que lanzaba toda su artillería contra el peronismo.

Hoy María Eugenia Vidal es la mujer que tiene la mejor imagen del país. Al punto que muchos dicen que buscará su reelección como gobernadora bonaerense, mientras otros especulan que si el gobierno de Mauricio Macri se ve en aprietos de ganar, el mandatario podría convocarla en la boleta presidencial, un valor incalculable para la campaña, que se anticipa muy dura.

Durante la última cumbre nacional del PRO, la gobernadora, que fue acompañada por el jefe de Gabinete bonaerense, y armador político, Federico Salvai, dijo: "No tenemos sindicatos ni organizaciones, si la gente no está, no somos nada. Hay que escuchar a la gente y que se convierta en acción"; agregó: "Es nuestra obligación sostener la esperanza. Porque en muchos casos es una huella profunda que no tiene vuelta atrás", y apuntó a 2019: "Está en juego la esperanza de los argentinos que confiaron en nosotros".

Para cerrar, Vidal invitó a los dirigentes al timbreo: "Vayamos a timbrear con la alegría de lo logrado y la humildad de lo que falta. A cada uno los vamos a poder mirar a los ojos". Cuando se levantó de su silla los pedidos de selfies de diputados y funcionarios demoraron su salida.

Cierto es que la campaña será feroz. Que su imagen es casi indispensable para el oficialismo en todos sus niveles. Por lo que no es de extrañar que comience la "Heidifobia", tal como la calificó Roberto García en el editorial de su programa 'La Mirada'.

Sostuvo que "la oposición" se va a encarnizar tanto con Quintana como con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Llámese peronismo y Vidal. "Van a tratar de descubrir qué hace la gobernadora en la provincia, si su gestión es buena o no, en qué contribuye", mencionó y aclaró: "Las críticas van a ser grandes. Se va a iniciar la Heidifobia sobre la gobernadora de la Provincia".