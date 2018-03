Muy 'amigable' Macri con su carta a Francisco

El presidente Mauricio Macri envío una carta de salutación al papa Francisco al cumplirse este martes 5 años desde su asunción como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

No ahorró elogios el mandatario en su breve misiva. "A lo largo de estos años, se ha convertido indudablemente en un protagonista de nuestro tiempo, líder moral y espiritual inmensamente querido y admirado por millones de personas", dijo el Presidente en la carta que lleva su firma.

"Quiero expresarle mi reconocimiento por la tarea que está llevando adelante y agradecerle por el legado que está dejando a toda la humanidad", se despidió el Presidente, y saludó "con afecto" al obispo de Roma.

No es un secreto que la relación entre Macri y Francisco no es tan buena desde que el 1ro es Presidente. La política económica que aplica la Casa Rosada no conformaría al Papa. En un reciente mensaje, la Iglesia Católica argentina hizo saber su preocupación con los "despidos" y la "delicada situación social".

Otra preocupación que expuso la Iglesia fue sobre la cuestión del aborto, cuyo debate impulsó Macri en su mensaje al Congreso. El avance de una ley que habilite la interrupción del embarazo sería otro factor de tensión entre la Casa Rosada y el Vaticano.