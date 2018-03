Para calmar los ánimos, Macri anunció beneficios para el campo

Mauricio Macri anunció este martes (13/03) beneficios para los productores afectados por la sequía, al encabezar en San Nicolás la inauguración de Expoagro 2018, la muestra donde se presentan las últimas innovaciones en maquinaria agrícola e insumos.

Con el campo en crisis por la sequía -lo que ha provocado algunas críticas al Gobierno por la falta de políticas para el sector ante esta situación- el Presidente llegó a Expoagro con un puñado de anuncios destinados a calmar los ánimos.

En este sentido, el periodista especializado en agro, Matías Longoni, escribió en Bichos de Campo: "Macri preparó la cancha y forzó algunos anuncios para el sector que lanzó este martes en la inauguración de la exposición que se realiza en San Nicolás. El presidente, de todos modos, presentó esos anuncios de manera bastante confusa y quedó en evidencia que fueron medidas preparadas a último momento, casi de urgencia, como para evitarse un mal trago y sostener en el tiempo su alianza con el principal sector productivo de la Argentina. Y lo logró. Pasó por Expoagro sin sobresaltos y mantiene el crédito abierto entre la comunidad agropecuaria, que sigue viendo que al menos se mueve e intenta acercar soluciones. Y sobre todo, que no la agreden como sucedía antes".

Aún así, el periodista destaca que habrá que "leer detenidamente la letra chica" de estos anuncios.

Del lado del campo, aún no hubo repercusiones sobre estos anuncios.



"Quiero decirles que no están solos. Ahora estamos trabajando en equipo. Si todos tiramos la lanza del carro en la misma dirección, el carro sale", afirmó Macri este martes.



"La familia del campo se ha convertido en el gran motor que tiene la Argentina", dijo al iniciar su discurso. "Este año ha sido difícil, arrancamos con inundaciones, incendios, heladas y ahora recorremos la sequía más dura en los últimos 40 años", mencionó. "Es una tristeza ver la sequedad, las grietas, la tierra seca o inundada, es duro", afirmó.



En ese marco, anunció que armó una mesa de "riesgo agropecuario", donde concluyen todos los sectores del agro. "Vamos a ver qué herramientas que nos genera el cambio climático no se interpongan en el crecimiento que queremos", subrayó.



Pero para resolver la crisis en el corto plazo, confirmó la asistencia financiera a los productores del Banco Nación. "Sacará una resolución por la cual prorroga automáticamente todos los vencimientos de los créditos sin que caigan en mora, y así posibilitarles que adquieran nuevos créditos para atravesar este momento", anunció.



Macri dijo asimismo que el Nación anunciará una nueva línea de financiamiento "con plazos de gracia importantes" para comprar equipamiento, mayoritariamente producidos en la Argentina. "Además quiero anunciar algo que molesta mucho, que es tanto registro y tanta pata encima del que trabaja y produce, vamos a anular el Registro Fiscal de Operaciones de Granos, de Tierras Rurales Explotadas, el Renspa y el RUS, de las semillas. De siete declaraciones juradas que tiene que hacer, van a hacer una sola por año, y vamos s seguir anulado todos los trámites que podamos", indicó.



"Valoramos el tiempo de ustedes y queremos que lo empleen en crecer, trabajar e innovar y no en hacer cadetes de múltiples trámites que genera el Estado", remarcó. "Somos un equipo y quedó muy atrás lo que pasó atrás con la 125, ahora valoramos los cientos de miles de puestos de trabajo que genera el campo", aseveró, y agregó: "Las retenciones son un impuesto absurdo que ningún país cobra y entorpece el crecimiento y el federalismo".



"El desafío no es crecer un año, sino 20 años en forma consecutiva y para eso tenemos que apostar a cosechar lo más valioso que tenemos, que es el diálogo, que lo hemos representando en las mesas productivas, como la mesa de la carne, la leche o la forestal", destacó el mandatario.