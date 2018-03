Liberan a Maira Figueroa, condenada a 30 años por el delito de aborto

Maira Verónica Figueroa Marroquín fue liberada el martes 13/3 en El Salvador, tras pasar 15 años en prisión. Su sentencia a 30 años -impuesta por homicidio agravado por haber supuestamente abortado-, fue conmutada por la Corte Suprema de Justicia, que la consideró "excesiva e inmoral", según publicó el periódico británico The Guardian.

Figueroa tiene 34 años y tenía 19 cuando quedó embarazada. El portal de TVN Noticias escribe que el embarazo fue producto de una violación.

Las organizaciones que respaldan a Figueroa explican que "experimentó una emergencia obstétrica" mientras se encontraba trabajando como empleada doméstica. Fue llevada con una hemorragia a un hospital en la ciudad de Chalchuapa, 89 kilómetros al oeste de San Salvador, explica el portal chileno 24horas. Su bebé murió.

En el hospital "fue detenida y acusada de haberse provocado un aborto", explicó la Agrupación Ciudadana de Despenalización del Aborto.

La fiscalía la acusó de homicidio agravado y obtuvo una condena de 30 años de prisión.

"Poco antes de llegar (su embarazo) a término, mientras trabajaba como empleada en una casa, experimentó complicaciones que resultaron en muerte fetal, durante el último término del embarazo. Sin testigos ni pruebas directas, fue condenada por homicidio agravado y sentenciada a 30 años en prisión", escribió Liz Ford del diario The Guardian.

Según la Agrupación Ciudadana de Despenalización del Aborto, a Figueroa se le "irrespetó la presunción de inocencia" pues en el juicio no se escuchó su versión de los hechos y "no tuvo una defensa adecuada". "Maira sufrió un problema obstétrico y no cometió homicidio", sostuvo el colectivo.

"Maira Verónica Figueroa recuperó su libertad este 13 de marzo, luego de estar encarcelada por 15 años. El Estado le concedió la conmutación de la pena", señaló en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

El 31/1/2017, el colectivo -que agrupa a 15 organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer- había pedido la conmutación de la pena de prisión para Figueroa, ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuando salió de la cárcel de mujeres en Ilopango, Figueroa fue recibida por Teodora Vásquez, quien también recuperó su libertad el pasado 15/2, tras pasar 11 años en prisión, acusada por homicidio agravado por haber presuntamente abortado. Su condena, también a 30 años, fue conmutada como la de Figueroa.

Teodora en libertad desde hace una semanas, recibe a Maira Figueroa quien recuperó su libertad hace unos minutos #Las17 #ElSalvdor pic.twitter.com/jUtp1XM9mM — Las17 El Salvador (@Unaflorporlas17) 13 de marzo de 2018

En octubre de 2016, el partido izquierdista gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propuso a la Asamblea Legislativa la despenalización del aborto en casos de violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición pidió incrementar las penas hasta los 50 años de prisión. La diputada de ese partido, Lorena Peña, dijo en el día de la liberación de Figueroa que es necesario que se apruebe la despenalización del aborto antes de que tome posesión la nueva legislatura en mayo -estará dominada por la derecha-. La parlamentaria explicó que si la despenalización del aborto no se ha aprobado hasta ahora, es porque los demás partidos no han concurrido con sus votos, explica el portal ElSalvador.

The Guardian especifica que se han propuesto 2 enmiendas al código penal del país, que podrían permitir las interrupciones de los embarazos si la salud o la vida de una mujer están en peligro, en casos de violación o de inviabilidad fatal.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto. En el caso del Salvador, la prohibición total se mantiene desde 1998. Desde ese entonces, explica el diario The Guardian, docenas de mujeres han sido acusadas de interrumpido de manera ilegal sus embarazos tras padecer emergencias obstétricas, y han sido posteriormente condenadas por homicidio.

Según Amnistía Internacional (AI), los altos niveles de asesinatos y la prohibición total del aborto mantienen a El Salvador como uno de los país “más peligrosos” del mundo para las mujeres.

El 5/2, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una "moratoria" para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado, explica el portal ElSalvador.