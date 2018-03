"Fue un día como hoy (...) Estaba haciéndome los rulos"

Este martes (13/03) se cumplen 5 años de que Jorge Bergoglio fue designado Papa, aquel 13 de marzo de 2013. Y al igual que Mauricio Macri, que publicó una carta saludando al Sumo Pontífice, Cristina Fernández también quiso conmemorar esta fecha y lo hizo compartiendo un texto en sus redes sociales, en el que recordó qué estaba haciendo ella en el momento del anuncio.

"Fue un día como hoy. Lo recuerdo perfectamente. Estaba haciéndome los rulos, y es literal", comienza el texto publicado por la ex presidente.

"Tomá mate con chocolate, pensé yo. Tenemos Papa. Es argentino. Y es Bergoglio", continuó, recordando sus sensaciones al escuchar que Bergoglio era el nuevo Papa.

Y finaliza con halagos a Francisco: "A cinco años de su pontificado, Jorge Bergoglio -que ahora es Francisco y sonríe- ha construido, en un mundo monocorde, el único liderazgo universal que alza su voz contra el neoliberalismo, un sistema que destruye vidas y descarta personas. No es poca cosa".

Nada ha dicho Cristina de los enfrentamientos durísimos que tuvo con Bergoglio cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Recordemos que durante la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández fueron diversos los tópicos que los enfrentaron, tales como la discusión por la pobreza y la redistribución, la pelea con el campo y la aprobación del matrimonio igualitario, además de la adopción de niños por parte de las parejas de igual sexo. De hecho en 2004 después de una homilía en la que el cardenal aludió, entre otros puntos sensibles, a la corrupción, un Néstor Kirchner enfurecido llegó a hablar de que el Diablo podía estar bajo una sotana, ordenó revisar los aportes del Estado a la Iglesia y, como represalia pública, suspendió el tedéum en la Catedral.

Y de hecho, cuando se anunció que Bergoglio sería la nueva máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Gobierno K de ese momento se mantuvo en silencio, un silencio más que sugestivo. Y luego se conoció que la entonces presidente se había negado en más de diez oportunidades a recibir a Bergoglio.

Pero con el correr de los días, y en pleno año electoral, los Kirchner se volvieron "más papistas que el Papa". De hecho en 2014, y por primera vez en su mandato, Cristina Fernández volvió a participar del tradicional tedeum que se realiza todos los años en la Catedral porteña. En realidad, su actitud más conciliadora con la Iglesia comenzó en el momento en que Jorge Bergoglio fue designado como Papa (¡no querría la Casa Rosada mantener un vínculo tenso, a los ojos del mundo, con el Papa!).

Ahora, años después de estos enfrentamientos, por supuesto Cristina celebra a Bergoglio como Papa.

# Texto completo:

Fue un día como hoy. Lo recuerdo perfectamente. Estaba haciéndome los rulos, y es literal. Por la mañana había trabajado en Olivos, en Jefatura de Gabinete, y ahora Maru –secador y cepillo en mano- me peinaba para ir a la Rosada.



Mientras leía informes, encendí el televisor –me habían avisado que iban a anunciar el nuevo Papa-. En la pantalla aparece el inconfundible balcón del Vaticano y un cardenal muy viejito anuncia en latín: “Habemus Papa. Giorgio Marius Bergoglio”. Tomá mate con chocolate, pensé yo. Tenemos Papa. Es argentino. Y es Bergoglio.



Maru, petrificada cual estatua me pregunta: “¿Dijo Bergoglio?” “Sí Maru, dijo Bergoglio.” Lo llamo a mi secretario y le digo: “Nene, trae la computadora y llámalo a Olivieri”. Guillermo Olivieri, nuestro Secretario de Culto durante los 12 años y medio de nuestra gestión: “Guille, te mando al mail una carta de felicitación a Bergoglio para que la envíes ya al Vaticano y vos andá preparando todo lo protocolar y el viaje a Roma para la ceremonia de su consagración.”



