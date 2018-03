Los panelistas de Intrusos vs. la abogada de Juan Darthés

La abogada defensora de Juan Darthés, Ana Rosenfeld, salió a dar su postura sobre las denuncias de abuso por parte de Calu Rivero.

Por un lado, este martes 13/03 en Intrusos, la abogada defensora sostuvo que “en este caso, no estamos en presencia de acoso, de abuso, de #NiUnaMenos de #NoEsNo” y remarcó que la advertencia que la actriz dice haberle dado al actor “nunca existió”. “Juan está muy mal anímicamente, al igual que su mujer y sus hijos”, sostuvo.

Además aseguró que si Rivero se sentía incómoda , “es un tema de ella”. “Lo del 8M no fue por Calu, ella se empoderó de esa bandera”, afirmó.

“Me parece que él está transitando una situación muy particular porque Calu Rivero hoy lleva una bandera que no le corresponde y todos los medios piden su cabeza”, había considerado el lunes 12/03 la abogada en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Esta bandera, es de todos, no sólo de ellas, sino de todos los que alguna vez sintieron que tenían que parar algo, un abuso, y no pudieron, pero de ninguna manera permitiré que lo responsabilicen a Juan Darthés porque él no es responsable de nada de lo que están diciendo”, afirmó.

A su vez, aseguró que a nivel mediático se está poniendo en una hoguera al actor, pese a que “es absolutamente inocente” . “Ella se posiciona con un argumento desde determinada cuestión personal, que no es de ella sola, sino de todas las mujeres que quieren revelar una realidad que vivieron o que apoyan al genérico de ‘no es no’ o ‘basta de todo lo que perjudica a la mujer’”.

En cuanto al relato de Calu Rivero sobre lo sucedido en la tira en la que acontecieron los abusos denunciados, cuestionó que no tiene coherencia lo que la actriz está contando ahora, con lo que contó en su momento. En este caso, remarcó que en su momento ella quería cambiar las escenas que los directores les exigían. "No es la primera vez que Rivero hace este tipo de escenas que ahora se le inculpan a Juan de haber transgredido por lo que la pantalla le exigía” , destacó.

La abogada agregó entonces que "si en algún momento hubo algo fuera de guión, podemos hablar de que no había pautados besos en el cuello, y hay escenas en las que Calu Rivero le come el cuello a Juan Darthés” . Subrayó enseguida que “además la causa esta prescripta por culpa de ella, ahora recién dice que se anima a hablar, pero en su momento habló para explicar las razones por las que se fue”.

Para Rosenfeld la ex protagonista de Dulce amor "no merece ser defendida". “Se está opinando desde un lugar de desconocimiento. Se escucha la versión de Calu Rivero, pero la versión de Juan Darthés está en los tribunales” . En cuanto a que Rivero se coloque en el lugar de la voz cantante del colectivo que actúa en contra la violencia de género: “La bandera de Calu Rivero no es solo de ella, es de todas nosotras. Pero no podemos aceptar lo que para ella es su bandera generalizada poniendo como ejemplo a Juan Darthés, porque él no es responsable” , dijo.

Ante sus dichos, las panelistas de Intrusos no se callaron nada y armaron un duro debate con la abogada.

Durante la charla, la doctora puso en duda el tiempo que tardó la actriz en hacer la denuncia: “Si la mujer no está preparada para hacer la denuncia, sí la puede hacer la familia. Ella tenía 4 años para poder hacer la denuncia. No me vas a decir que ella recién despierta a la vida ahora”.

La 1ra en reaccionar fue Débora D’Amato que le preguntó: “¿Ana vos estás cuestionando el tiempo que demoró en animarse a contar algo?”. “Disculpame, ella se animó hace cinco años y tenía el derecho en ese momento de poder ir a hacer la denuncia” dijo Ana, y agregó:”¿Qué miedo le tenés a un juicio si tenés la verdad con vos?”. “La chica estaba insegura y porque se sentía incómoda” respondió Daniel Ambrosino.

Serio, Jorge Rial dijo: “Si vos te vieras del otro lado. Te desconozco Ana”. “No, yo defiendo a las mujeres” respondió la abogada. “Defendés a las mujeres pero no parece” retrucó el conductor.

Los conductores arremetiron contra la abogada y la acusaron de que en sus posición no estaba defendiendo para nada la figura de las mujeres. A lo que Roselfeld conestó: "¡Sí defiendo a las mujeres... para, lo decís porque no estoy defendiendo a una" . Le contestó la abogada a Marcela Tauro.

Luego le remarcaron que estaba poniendo en tela de juicio el tiempo en que la joven tardó en realizar la denuncia y contar la verdad al mundo.

El tema es Trending Topic en Twitter y sin duda la abogada no quedó para nada bien parada. La gente incluso la criticó sin creer para nada sus dichos en defensa del actor.