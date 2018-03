Hogwarts regresa en el tráiler de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

Como suele pasar en las precuelas, no todas las cosas son como se esperan, ya que Dumbledore no puede confrontar a Grindelwald, el mago oscuro interpretado por Johnny Depp.

Todo eso es lo que se quiere dejar en claro en este 1er tráiler de la película que nuevamente dirige el arquitecto de toda esta saga, David Yates.

El film, protagonizado por el actor Eddie Redmayne, sucede en 1927, en París, unos meses después de la 1ra película. Luego de haber sido capturado por el Congreso Mágico de USA, el villano Grindelwald ( Johnny Depp ) ha hecho un escape dramático y se ha encargado de reunir seguidores para su causa, elevar a los magos sobre los seres no mágicos. El único capaz de detenerlo es su antiguo mejor amigo, Albus Dumbledore ( Jude Law ), que recluta al joven Newt Scamander ( Eddie Redmayne ) para que lo ayude en la difícil tarea de traer paz al mundo mágico, que cada vez está más dividido. El elenco lo completan Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo y Poppy Corby-Tuech.

Jude Law como Albus Dumbledore y Johnny Depp en la piel del villano Gellert Grindelwald son las grandes novedades de esta secuela aunque Depp ya hizo un cameo en la anterior entrega. Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim y Jessica Williams también se han incorporado al reparto, que vuelve a estar encabezado por los protagonistas del anterior film: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller y Carmen Ejogo.

Al final de la 1ra película, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fue capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Pero, como prometió que haría, Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica.

David Yates (su director) ya ha aclarado que no van a profundizar en un aspecto del personaje que podría resultar polémico: Dumbledore es gay y mantuvo "una intensa relación" con Grindelwald cuando eran jóvenes. Sin embargo, el director avisa que no habrá nada "explícito" en el film.

"La 1ra entrega tenía mucho capricho incorporado: los personajes se veían como niños en cuerpos de adultos. En esta película hay más matices y detalles. Tiene un poco de romanticismo, pero es un thriller. Es una interesante combinación de géneros que no se suelen ver juntos, creo que la gente se sorprenderá", había dicho el director David Yates en el mes de enero, y en el trailer se puede apreciar este cambio.

Animales Fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald se estrenará el 16/11/18. El guión lo escribió nada más y nada menos que J.K. Rowling y está producida por ella junto a David Heyman, Steve Kloves y Lionel Wigram.