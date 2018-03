El Massismo contra la liberación de 1400 presos

En conferencia de prensa, los legisladores y referentes en Seguridad del espacio que lidera Sergio Massa criticaron la decisión del Poder Ejecutivo de liberar violadores, represores y narcotraficantes por "superpoblación de cárceles".

Al respecto, Graciela Camaño, presidenta del bloque de diputados nacionales del FR, sostuvo: "Hay un tema dando vueltas que no termina de conocerse en forma acabada, una lista de 1400 personas que, a criterio del Poder Legislativo, están en condiciones de recibir el beneficio de Libertad Condicional. Ahora, si el criterio es que efectivamente haya justicia en la Argentina y que el que las hace, las pague, tenemos que denunciar está práctica. La libertad condicional no puede ser otorgada de forma arbitraria. Si el problema es la 'superpoblación de cárceles', que construyan nuevas. Pero la solución del Poder Ejecutivo es liberar presos porque sí".



"Hay un Código Penal que se dice que se va a cambiar, pero sin decir cómo. No hay ningún motivo para que el Código Penal no se discuta. No puede ser que el Poder Ejecutivo nos obture la labor parlamentaria con la creación de comisiones. Armar comisiones en el Poder Ejecutivo para que en el Poder Legislativo no se puedan tratar ni debatir los temas sensibles para la sociedad, es antidemocrático y antirepublicano. La seguridad ciudadana es para nosotros un tema muy importante, ha marcado la agenda política de siempre de Sergio Massa", continuó Camaño.



Mientras que la diputada nacional Vanesa Massetani indicó: "En 2015, Sergio Massa presentó su proyecto de reforma del Código Penal, cuya principal medida era el cumplimiento efectivo de las condenas, para que si un juez dictamina que un delincuente debe cumplir su pena durante determinada cantidad de años, lo haga. Para eso, es necesario cambiar el Código Penal, pero también construir cárceles, para evitar el pretexto de la 'superpoblación', que después deriva en liberar de forma exacerbada delincuentes, a costa de la seguridad de todos los ciudadanos. Un tema muy sensible para la sociedad es el alto nivel de reincidencia que tienen los delincuentes en nuestro país. Creemos que Argentina debe avanzar en fortalecer al Poder Judicial, para que cuide al ciudadano y, sobre todo, a la víctima".