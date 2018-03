"Leuco, lo que te pagan para mentir, a la otra vida no te lo llevas"

Una carta colectiva al pontífice:

"Querido Papa Francisco:

En este quinto aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de los excluidos, y tu firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre.

Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo, a pesar de las resistencias que genera entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos.

Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera porque sabemos que se producirá cuando sientas que es el mejor momento y confiamos en vos.

Gracias por lo que has hecho y hacés.

Rezamos por vos y los que no lo hacemos, te acompañamos con cariño y confianza."

Victoria Donda, Mayra Mendoza, Lucila del Ponti, Verónica Magario, Gabriela Michetti, Sergio Massa, Jorge Taiana, Pino Solanas, Carolina Stanley, Felipe Solá, Wado de Pedro, Juan Carlos Smith, Héctor Daer, Sergio Palazzo, Pablo Micheli, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Pablo Moyano, Leonardo Grosso, Jorge Torello, Esteban Bullrich, Juan Carlos Alderete, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Martín Lousteau y Juan Grabois.

A propósito de los 5 años del pontificado de Jorge Bergoglio:

En nombre de todos los argentinos quiero felicitar al Papa Francisco por sus 5 años de pontificado. Que su ejemplo y su tarea sigan inspirando a millones en todo el mundo. @Pontifex_es — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 13 de marzo de 2018

A cinco años de su pontificado, Jorge Bergoglio -que ahora es Francisco y sonríe- ha construido, en un mundo monocorde, el único liderazgo universal que alza su voz contra el neoliberalismo, un sistema que destruye vidas y descarta personas. No es poca cosa. pic.twitter.com/J1WiN89nTp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de marzo de 2018

Enojado

En ese contexto, también hay enojos:

Leuco, lo que te pagan para mentir, a la otra vida no te lo llevas. Debe ser dificil cambiar cuando fuiste mercenario tantos años, pero siempre hay tiempo. ¡Intentalo! Te vas a sentir mejor — Juan Grabois (@JuanGrabois) 14 de marzo de 2018

Si hay alguien que se las jugó x los pobres del mundo en estos 5 años, es Francisco. Que lo cuenten como quieran los neoliberales y los progres de sofá, los Pueblos saben quienes son sus amigos.

Para firmar la carta colectiva al #Papa #Francisco entrá a: https://t.co/uLjA4AYg1d — Juan Grabois (@JuanGrabois) 13 de marzo de 2018

En tanto, Andrea Tornielli entrevistó en Vatican Insider al arzobispo rector de la Universidad Católica Argentina, Víctor Manuel Fernández, sobre los 5 años de Francisco:

-¿Cuál es el balance de estos primeros cinco años de Pontificado? ¿Qué es lo que más lo ha caracterizado?

-No quisiera entretenerme mencionando algunos logros en la política internacional, ni siquiera los éxitos que pueda haber logrado en la reforma de la Curia o de las finanzas vaticanas. Porque eso implicaría una mirada algo mundana. Dejemos que los medios se dediquen a esos análisis. Los católicos creemos en el misterio del Espíritu que desata los nudos y transforma la realidad a su manera y con sus tiempos. Si me preguntaras qué hizo Gandhi, puedo decirte que ya no recuerdo exactamente las acciones y éxitos que tuvo. Pero sé sin dudarlo que dejó una marca importantísima en la historia y que provocó cambios que no dejaron igual a la humanidad. (...) -Los medios de comunicación (y no solo) han enfatizado mucho características humanas y simpáticas del Papa Francisco, que lo han convertido en un personaje popular y amado. ¿No existe el peligro de que se vuelva demasiado “personaje” y que se concentre demasiada atención en su persona? -Es verdad. Sin embargo, él nunca ha sido amante del culto a las personalidades. Cuando él aprecia mucho a alguien le dice: “Humíllate”. Se entrega mucho en la cercanía al pueblo porque eso tiene que ver con su valoración de la religiosidad popular, y él quiere que su papado sea un signo encarnado de la cercanía tierna y misericordiosa de Jesús. Pero quien no ve esto desde la más auténtica fe católica, termina olvidando el fin de todo, que es Jesús, y se queda en el personaje. Es como “quedarse en el dedo que indica la luna”, según el antiguo proverbio zen. Esto tiene un grave riesgo, porque produce el efecto contrario: si ven un error o un punto débil, o si un día el Papa no sonríe porque está débil o enfermo, el personaje se les rompe. De todos modos, yo veo que dentro del ámbito católico, el estilo de Francisco está produciendo una irreversible desmitologización del papado. Hasta ahora algunos católicos podían criticar a los papas, pero ahora hay una enorme libertad para hacerlo sin que nadie sea sancionado por ello. Eso le quita a la figura del Papa ese halo excesivamente sagrado, de ser superior e intocable.