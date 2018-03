Londres expulsa a 23 diplomáticos rusos y cesa contactos de alto nivel con Moscú

La Primera Ministra británica, Theresa May, anunció el miércoles 14/3 que Gran Bretaña expulsará a 23 diplomáticos rusos en retaliación por el envenenamiento del exespía ruso, Sergei Skripal, y su hija, Yulia, por el que culpan a Moscú.

El lunes 12/3, May había comunicado que Skripal y su hija habían sido envenenados con un agente nervioso del tipo producido en Moscú, por lo que era "muy probable que Rusia fuera responsable del intento de asesinato". Dio al país un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones por el incidente ocurrido el 4/3 en Salisbury.

Moscú asegura que no tuvo involucramiento alguno. El portavoz del Presidente ruso, Dmitri Peskov, dijo el miércoles que "Moscú no tuvo nada que ver con el incidente", según el portal Russia Today. "Moscú no acepta acusaciones gratuitas y no basadas en pruebas y no acepta el lenguaje de los ultimátums", subrayó.

May dijo este miércoles que Rusia respondió a su ultimátum con "completo desdén": no ofreció explicación alguna, ni siquiera sobre por qué tienen un programa de armas químicas no declarado, desafiando las leyer internacionales, apuntó May según el diario británico The Guardian.

May dijo que su Gobierno concluyó que el Gobierno ruso es responsable y que se trató de un uso ilegal de la fuerza estatal. Por lo tanto, Londres resolvió:

-Expulsar a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como oficiales de inteligencia no declarados. Será la mayor expulsión en 30 años. Tendrán 1 semana para abandonar el país.

-El Gobierno británico elaborará una legislación que proteja al Reino Unido de actividades de un estado hostil.

-El Gobierno pondrá en consideración una nueva legislación anti-espionaje.

-El Gobierno introducirá enmiendas para endurecer las sanciones contra Rusia.

-El Gobierno incrementará los chequeos a los rusos que entran al país.

-Los contactos de alto nivel con Rusia serán cancelados. La invitación a que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de ese país, visite el Reino Unido, ha sido retirada.

-Los ministros y miembros de la familia real no asistirán a la Copa del Mundo en Moscú.

May aclaró que se tomarán otras medidas que no serán publicadas. Agregó que le parece "trágico" que el Presidente, Vladimir Putin, haya actuado así, cuando Gran Bretaña quería una mejor relación con Rusia.

Además, dijo que su país no está solo, que se ha comunicado con aliados que lo apoyan y está intentando impulsar un debate en las Naciones Unidas.

Además agregó que el Gobierno está intentando asegurarse de que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas pueda verificar lo planteado por el Reino Unido.

Falta aún conocerse cuál será la respuesta de Rusia ante las medidas dispuestas por el Gobierno británico. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había adelantado que Rusia no respondería al ultimátum hasta que no tuviera acceso a los materiales del caso. Advirtió en un comunicado que "cualquier amenaza de adopción de medidas sancionadoras en relación a Rusia no quedará sin respuesta".