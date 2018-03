Melconian negó volver y apuntó contra SúperPeña (y su marketing)

En medio de fuerte rumores sobre un posible regreso de Carlos Melconian al gabinete de Casa Rosada, economista aclaró que eso no está en sus planes y volvió a marcar sus diferencias contra el organigrama que planteó Mauricio Macri para su administración, que tiene como Súperministro al jefe de Gabinete Marcos Peña.

"Lo banco incondicionalmente al presidente, que es lo mejor que le pudo haber pasado en este momento histórico a Argentina.

Y después, bueno, he tenido diferencias en el formato del organigrama y creo que tan sabio ha sido el presidente en entender eso que no he participado del núcleo duro del equipo económico, porque yo entendía una relación diferente, que es la que entiende el mundo, no sólo la Argentina.

Las cuestiones de Súperministro no existen. Argentina ha tenido la desgracia de que algunos ministros de Economía trascendieron al resto del gabinete y se ha generalizado la idea de que tener una conducción en la economía es generar un monstruo y un SúperMinistro. Versión totalmente equivocada, pero el presidente es el presidente.

No sé si él cree en este formato pero lo avala".

Recordemos que Melconian se fue del Banco Nación por sus diferencias con Peña, quien se mostró muy disconforme en su momento con el economista por no acatar órdenes que partían de la mesa chica de Balcarce 50 entre Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

Consultado en TN sobre lo que él plantea como errores de gestión, Melconian aclaró: "El error fue la evaluación y diagnóstico de la situación. Se subestimó la situación.

No hablo con el diario del lunes, hablé esto desde el principio.

Cometimos el error de creer que los precios estaban a $16 o de creer que la sola presencia del presidente generaba una lluvia de dólares", marcando clara diferencias con el marketing duranbarbiano que tanto enamora a Peña.

Rumbo y resultado

"En cuanto al rumbo, sí, estamos bien. Lo que está encontrando Macri es dificultad de que aparezcan los resultados

El clima es un producto de mala suerte.

Pero no podría decir ineficacia, pero sí podría decir que no hay macroeconomía", definió.

El Plan Perdurar que, según Melconian, Macri puso en marcha

"Este plan requiere, por un lado, que enfrente siga el tema desdibujado políticamente hablando.

Otra pata del triángulo es que Argentina -a 2020- necesita 30 mil millones de dólares por año.

Y la tercera pata es que los indicadores (salarios, inflación, consumo, etcétera) sean modestos .

Es lo que a partir de diciembre ha empezado a ocurrir.

Los resultados son estos. No enamoran pero decorosos.

Otra de las características del Plan Perdurar es que así podés ganar.

Segundo, es finito. No sirve para seguir indefinidamente.

Tercero, debieran ir acomodando los precios relativos de la economía para en algún momento tener algún plan de estabilidad, que vaya simétricamente a la búsqueda de un dígito inflacionario.

Otra cosa a la que nos tenemos que acostumbrar es que la comunicación es importante, el marketing no".

Y para el final de la entrevista, se guardó una pequeña chicana para el asesor Jaime Durán Barba: "No necesité ningún Durán Barba para que me sacaran el mote de neoliberal que llegaba al Banco Nación para recortar y echar a todos".