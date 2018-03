Tensión Londres-Moscú, la elección de Pensilvania y homenajes a Hawking

El tema de tapa en el diario The New York Times el miércoles 14/3 es que Gran Bretaña expulsó a 23 diplomáticos rusos por el envenenamiento del exespía ruso. En otro tema, el diario advierte que con el despido de su secretario de Estado, Rex Tillerson, el Presidente estadounidense, Donald Trump, estaría intentando moldear el gabinete a su imagen. Su elección de reemplazarlo por el director de la CIA, Mike Pompeo, sugiere que está determinado a rodearse de gente que comparta su cosmovisión de 'América Primero'. También aparece en el NYT un homenaje al físico Stephen Hawing, quien murió a sus 76 años tras haber hecho descubrimientos que cambiaron la manera en que vemos al universo, sobreponiéndose a las dificultades físicas que sufría por su enfermedad. Se convirtió en un emblema de la determinación humana. Otro tema destacado en el NYT es que la elección de Trump para ser la próxima directora de la CIA, Gina Haspel, estuvo una vez a cargo de un programa de tortura. Por otro lado, el NYT publica que todavía no hay resultados para una elección especial a la Cámara de Representantes que tuvo lugar ayer en Pensilvania. Sin embargo, el candidato demócrata declaró la victoria. Al demócrata Conor Lamb y al republicano, Rick Saccone, los separan unos pocos cientos de votos.

"La carrera de Pensilvania es demasiado reñida como para proclamar un vencedor, pero el demócrata declara victoria", apunta The Washington Post en su tapa, que también incluye un homenaje a Hawking. En un análisis de la elección, según el Post, lo que pasó en Pensilvania muestra que el Partido Republicano aún no ha encontrado un mensaje ganador para las elecciones de medio término. "La votación muestra que el trumpismo tiene sus límites - incluso en el país de Trump". El Presidente apostó todo por el candidato republcano, que podría no haber obtenido una victoria en un distrito republicano. Por otro lado, el Post publica que a 1 mes del tiroteo en Florida, están planeadas varias marchas para hoy. Durarán 17 minutos, en tributo simbólico a las víctimas asesinadas en la masacre de la escuela secundario Marjory Stoneman. En otra noticia, el WP publica que un maestro entrenado en el uso de armas, efectuó un disparo accidentalmente hacia el techo en un aula en California, durante una clase dedicada a la seguridad pública. Un estudiante reportó tener heridas que no son una amenaza para su vida. El incidente sucedió en medio de la polémica por la propuesta de Trump de armar a los maestros, en respuesta a los tiroteos en las escuelas.

El diario británico The Guardian tiene en su portada un homenaje a Stephen Hawking y la decisión del Reino Unido de expulsar a 23 diplomáticos rusos. Otros temas:

"Sri Lanka: Facebook es acusado por discurso de odio tras enfrentamientos mortales"

"Rex Tillerson: ¿Por qué ahora? Trump desencadenado, toma más decisiones unilaterales"

"Angela Merkel votada para un 4º término como canciller"

"Filipinas: Rodrigo Duterte sacaría al país de la Corte Penal Internacional"

"Criptomonedas: Google prohíbe los anuncios del bitcoin en campaña en contra"

"Miércoles de paro: Protestas de 17 minutos de los estudiantes para marcar las 17 muertes del tiroteo en la escuela de Florida"

"Elección especial de Pensilvania: Los demócratas declaran la victoria en revés para Trump"

"Ciudadanía británica: Agudo aumento de la cantidad de naciones de la Unión Europea aplicando"

"United Airlines: Perro muere en vuelo tras ser forzado a un locker superior"

El tema de la expulsión de 23 diplomáticos rusos es el central para el Financial Times. También aparece en portada una nota titulada "Tillerson: Un tejano duro que fracasó en conectar con Washington". Otros temas que aparecen:

"Broadcom retira oferta de US$ 142 millones por Qualcomm. El retiro llega luego de que Trump bloqueara la compra del fabricante de chips de Singapur de su rival estadounidense"

"El demócrata clama victoria en apretada carrera al Congreso de USA"

También aparece en la portada un homenaje a Stephen Hawking.

La expulsión británica de diplomáticos rusos por el envenenamiento del espía es el tema del central de The Wall Street Journal. Aparece un homenaje a Stephen Hawking y también un artículo sobre cómo Amazon se convirtió en un gigante global. Por otro lado, el WSJ anuncia que la Casa Blanca apoya más cambios en los altos rangos de la administración.

The Japan Times tiene en su tapa que la coalición gobernante en Japón acordó convocar a una figura clave en el escándalo de los documentos alterados por el ministerio de Finanzas -referían a una controversial venta de tierras estatales- a la Dieta (Parlamento) de Japón. El diario también analiza que el cambio en el secretario de Estado estadounidense probablemente no afectará las relaciones de USA con Japón. Otros temas que aparecen son la muerte de Stephen Hawking a sus 76 años, y que los turcos kurdos que buscan estatus de refugiados en Japón están perdiendo esperanza en medio de lo que los críticos llaman un sistema fallido. Otro tema que aparece en The Japan Times es que miembros de la exsecta Aum Shinrikyo -que en 1995 cometió ataques terroristas contra la población civil en Tokio- fueron transferidos del centro de detención de Tokio, lo que sugiere que las ejecuciones podrían estar cerca.

El tema central de The Moscow Times es que emigrantes rusos ricos en Gran Bretaña han sido supuestamente otorgados protección policial tras el envenenamiento de un exespía ruso, por el que Londres culpa a Moscú. En otra noticia, Rusia prometió represalias por la expulsión británica de 23 diplomáticos por el escándalo del envenenamiento. Además:

Un activista ruso escapa a Finlandia tras haber acusado al Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa de tortura.