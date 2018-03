Dolor en el fútbol, murió ‘El Negro’ Rubén Galván campeón del mundo en 1978

El fútbol argentino se tiñó de luto este miércoles (14/03) tras conocerse la noticia de la muerte del ex mediocampista de Independiente y de la Selección Argentina, Rubén ‘El Negro’ Galván a los 65 años, según informó la institución de Avellaneda.

Galván fue campeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de 1978 integrando el plantel que dirigía César Luis Menotti. No llegó a jugar ningún partido pero estuvo en el banco de suplentes.

Rubén Galván ganó cuatro veces la Copa Libertadores con Independiente y también fue campeón Intercontinental. Además logró tres copas Interamericana y dos campeonatos Nacionales.

El formoseño es el quinto jugador que más veces vistió la casaca del club de Avellaneda y es una de las glorias del multicampeón, ya que obtuvo 10 títulos en esa entidad.

Pese a que estuvo casi toda su carrera en Independiente, Galván se retiró a los 27 tras vestir la casaca de Estudiantes de La Plata, Deportivo Morón y All Boys.

‘El Negro’ Galván es el segundo de los 43 futbolistas argentinos campeones del mundo en 1978 y 1986 que fallece: el primero fue José Luis Cucciufo, quien se consagró en México y murió en diciembre de 2004 en un accidente cuando se le disparó accidentalmente el arma que maniobraba cuando se encontraba de caza.

Hace once años, el ex jugador contrajo el virus de la hepatitis C y necesitó un transplante de hígado. Varios meses antes le habían detectado una cirrosis incurable.

Su última aparición en público fue en la previa del partido ante Rosario Central (el 24 de enero) cuando junto a otros históricos jugadores del club celebraron junto al plantel actual la obtención de la Copa Sudamericana 2017. Después de eso su salud se deterioró y estaba internado en Avellaneda.

En su dilatada trayectoria, el ‘Negro’, como se lo conoció en el ambiente futbolístico, jugó 277 cotejos en Independiente (entre 1971 y 1979), 21 en Estudiantes (1980), 22 en Deportivo Morón (1981) y 32 en All Boys (1982).