Offshore vs "bolsos de López": Otro fuerte cruce entre Peña y Kicillof

Este miércoles (14/03), en su exposición ante la Cámara de Diputados, donde brinda el informe de gestión, el jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a cruzarse fuertemente con el ex ministro Axel Kicillof. Una pelea que revive en cada informe que brinda el funcionario nacional.

El legislador kirchnerista cuestionó lo expuesto por el jefe de Gabinete en cuanto al crecimiento de los salarios reales. Por el contrario, Kicillof dijo que según índices oficiales “en promedio cayeron 7,1%”, mientras que las jubilaciones cayeron 8,4%. “Esa es la realidad, no la que usted dice”, disparó.



El ex ministro afirmó que de “todo el empleo que han creado el 60% son monotributos”, al tiempo que aseguró que el empleo industrial cayó 62 mil puestos de trabajo. Agregó que el déficit fiscal aumentó y cuantificó la inflación acumulada en 88% y la devaluación en 108%. “Esa es la situación real, ¡gobiernan desde un country!”, le espetó.



A la hora de responder, Peña le recordó al kirchnerismo que “representan una minoría que piensa similar a ustedes”. “Nos sentimos muy tranquilos en cuanto a la discusión dicotómica de quién dice la verdad, quién jerarquiza el rol de las estadísticas oficiales y quién miente o construye relato; creo que ha quedado bastante saldado por los votantes”, agregó.



En ese marco defendió los datos oficiales que Kicillof había refutado, considerando “bastante ofensivo para con los trabajadores del INDEC no tomar estos datos que estamos dando”. Sostuvo que “es mejor a nuestro entender” contar con datos estadísticos, cosa que contrapuso con el gobierno que integró el ex ministro Kicillof, que prefería hacerlo “sin estadísticas. Consideraban que era estigmatizante”. “Nosotros tenemos una visión distinta, respete la nuestra”, pidió.

Pero el cruce más fuerte llegó cuando Kicillof cuestionó las cuentas en paraísos fiscales y las empresas offshore de muchos funcionarios.

"Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. ¡Es una guarida, una cueva, es sucio, es turbio, no pueden gobernar así!", disparó Kicillof. A su turno, Peña replicó: "Offshore no es corrupción, no, la corrupción son los bolsos de López señores, la corrupción que hemos visto en su Gobierno".

Fuerte cruce entre Kicillof y Peña por "las offshore". pic.twitter.com/6hkY1GzB9Y — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 14 de marzo de 2018

Cabe recordar que en una anterior exposición de Peña en Diputados, en marzo de 2017, también se había producido un fuerte cruce entre el jefe de Gabinete y Kicillof. En ese entonces, uno de los episodios más fuertes fue cuando el diputado K le enrostró que Cambiemos gobernó "a ciegas en 2016". Y Peña le respondió que había utilizado "una buena metáfora porque el kirchnerismo destruyó todos los instrumentos de navegación de la economía argentina".



"Más allá de las 50 personas que usted trajo, que no sé si son los famosos trolls, sean o no sean, ahí atrás hay cien mil que están pidiendo que abran la paritaria docente, esa es la realidad", le dijo también Kicillof.

Peña se mostró visiblemente molesto con algunos cuestionamientos y chicanas lanzadas por legisladores del FpV. Y las réplicas fueron en un tono elevado, que contrastó con su habitual moderación. "¡No mientan más!" y "¡Háganse cargo de una vez!" fueron algunas de las frases que el funcionario les espetó.